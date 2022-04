The King of Fighters XV: guía para saber cómo derrotar a Omega Rugal en KOF XV

El pasado 21 de marzo, SNK reveló que Omega Rugal se uniría al grupo de personajes jugables de The King of Fighters XV (KOF XV) como el primer DLC gratuito del juego. Junto a Rugal SNK adhirió a KOF XV un modo «Boss Challenge», en cual tendremos que enfrentar a una versión más poderosa e «injusta» de Omega Rugal. Así que es normal que algunos se pregunten cómo derrotar a Omega Rugal en The King of Fighters XV (KOF XV). Tranquilos que en GamerFocus, les traemos una guía para que conozcan como derrotar a Omega Rugal en KOF XV.

Siempre existe la opción de derrotar a Omega Rugal en The king of Fighters XV de manera «legal».

¿Cómo derrotar ha Omega Rugal en The King of Fighters XV (KOF XV)?

No es un secreto para ninguno de los jugadores de la época de las salas de arcade que los enemigos de SNK son «injustos», pero tienen sus tácticas para poder hacer que bajen su guardia. Esto puede ser con un movimiento especifico de un personaje o tan solo lanzando golpes al aire a cierta distancia. Así que a continuación, les compartimos una guía con varias tácticas que han ideado personas en internet para que conozcan como derrotar a Omega Rugal en KOF XV.

Cancelando C+D con Ryuuenbu ( + / ) crea una oportunidad para derrotar a Omega Rugal en The King of Fighters XV.

El plan de ataque si usan a Leona para derrotar a Omega Rugal en KOF XV es usar patada débil (B) agachado y esperar por la apertura.

Sí se puede,era obvio que yo iba a intentarlo con Yuri Sakazaki #KOF15 #KOFXV #KOFXV_Rugal pic.twitter.com/8hXfxFDt48 — Leo (@TreceDragones13) April 14, 2022 Con Yuri Sakazaki, el plan es usar el Ko-Ou Ken ( + / ) sin cargar a una distancia de uno o dos cuerpos para crear la apertura en la defensa de Omega Rugal.

O simplemente, al enfrentarse a Omega Rugal pueden buscar una apertura gracias al poder de ‘mashear’ el puño débil (A).

¿Cómo derrotar a Omega Rugal en el modo «Boss Challenge» de KOF XV usando a Terry Bogard?

Desmond, un conocido jugar de KOF en USA, revela como derrotar a Omega Rugal en el «Boss Challenge» de KOF XV usando a Terry Bogard.

¿Cómo derrotar a Omega Rugal en el modo «Boss Challenge» de The King of Fighters XV usando a Joe Higashi?

Este es otro ejemplo, esta vez con Joe Higashi, de cómo derrotar a Omega Rugal en el modo «Boss Challenge» de The King of Fighters XV.

Estos ejemplos, les pueden servir para buscar estrategias de cómo derrotar a Omega Rugal en el modo «Boss Challenge» de The King of Fighters XV usando a los personajes de su preferencia.

¿Qué podremos desbloquear una vez derrotemos a Omega Rugal en el modo «Boss Challenge» de KOF XV??

Los jugadores que derroten a Omega Rugan en el modo «Boss Challenge» de KOF XV podrán desbloquear algunas recompensas.

El nuevo modo gratuito de KOF XV llamado «Boss Challenge» entregará algunas recompensas a aquellos jugadores que sean capaces de superar el infernal reto que SNK ha preparado. Al vencer a la versión de Omega Rugal del modo «Boss Challenge» se desbloqueará el escenario del tráiler llamado Strange Plateu. Adicionalmente, los jugadores al derrotar a Omega Rugal obtendrán el traje o apariencia del personaje en este modo junto a una nueva versión de la canción Conclusion R&D.

Conclusion R&D es la canción que escuchamos en el enfrentamiento contra Rugal Bernstein en el juego KOF 94.

