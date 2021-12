La trilogía de Tomb Raider son los juegos gratis de la semana en Epic Games Store

La temporada de regalos de navidad en Epic Games termina con una genial oferta: podemos conseguir gratis la trilogía de juegos formada por Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider. A diferencia de los títulos que estuvieron regalando recientemente, que solo estaban gratis durante un día, tenemos una semana completa para redimir estos.

Estos tres juegos de Tomb Raider han sido apodados como la ‘trilogía de la supervivencia’ o ‘trilogía de reinicio’. La Lara Croft que los protagoniza no es la exagerada aventurera de los noventa, sino una versión más joven e inexperta que debe aprender los gajes del oficio como ladrona de tumbas y enfrentar a una organización secreta llamada Trinity.

Cómo conseguir gratis los juegos de Tomb Raider

Tenemos hasta las 11:00 a.m. (hora de Colombia) del jueves 6 de enero de 2021 para agregar gratis los juegos Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider a nuestra biblioteca de Epic Games Store. Para hacerlo solo tenemos que visitar los enlaces correspondientes a cada juego y dar clic en el botón ‘Obtener’. Recuerden que deben iniciar sesión con su cuenta de Epic Games (la misma con la que inician sesión en Fortnite) y tener activada la autenticación de dos factores.

Estas son las versiones ‘completas’ de los tres juegos. Esto significa que contienen todo el contenido extra entre el que se incluye nuevas secciones de historia, nuevas tumbas que resolver, nuevas armas y trajes extras para Lara Croft.

Aquí pueden leer nuestras reseñas de Rise of the Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider. También les recomendamos leer nuestro análisis a fondo de los temas del segundo juego (Parte 1 – Parte 2).

Fuente: Epic Games