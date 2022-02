A mediados de 2017, Telltale Games dio a conocer que The Wolf Among Us 2 estaba en desarrollo y llegaría en algún momento de 2018. Desafortunadamente, eso no fue lo que pasó. Tras múltiples problemas internos, Telltale Games anunció en septiembre de 2018 que cerraría sus puertas. En ese entonces, parecía que Bigby y las demás Fábulas de Fabletown no protagonizarían una nueva aventura. Sin embargo, tal no fue el caso.

En agosto de 2019, la compañía LCG Entertainment anunció su adquisición de los derechos sobre el catálogo de Telltale Games y sus planes de crear un estudio con el mismo nombre. Con Jamie Ottilie a la cabeza, el renovado Telltale ha compartido el primer adelanto de una historia que por poco no recibe continuación: The Wolf Among Us.

¿Cuándo sería la fecha de lanzamiento de The Wolf Among Us 2?

Por ahora, The Wolf Among Us 2 no tiene fecha de lanzamiento puntual. Sin embargo, Telltale Games ha revelado que la próxima aventura de Bigby saldrá en algún momento de 2023.

¿A qué plataformas llegará?

La secuela llegará a PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S y PC vía Epic Games Store.

¿Ya puede reservarse?

Por el momento, el juego todavía no puede reservarse.

¿De qué tratará la historia de The Wolf Among Us 2?

Portada de Fables #1, de Bill Willingham

Basado en la serie de cómics Fables, creada por Bill Willingham y publicada por Vertigo, The Wolf Among Us se ambienta en un universo en el que los personajes de los cuentos de hadas son reales. ¿Blanca Nieves? ¿La Bella y la Bestia? ¿Los Tres Cerditos? Todos los personajes de estas historias viven en Nueva York después de que sus respectivos mundos fueran conquistados por un tirano conocido como “El Adversario”. Para convivir con la población de la Gran Manzana, las “Fabulas” deben conseguir un hechizo conocido como “Glamur” para lucir humanos. De lo contrario, serán reubicadas a un lugar conocido como “La Granja”.

La historia sigue a Bigby Wolf (Adam Harrington), el alguacil de Fabletown —una comunidad de Fábulas establecida en Nueva York hace siglos— y antes el Lobo Malo de Caperucita Roja. El primer juego, cuyos episodios fueron publicados entre 2013 y 2014, sigue sus esfuerzos para resolver el asesinato de Faith, fábula de Allerleirauh, a manos del Hombre Torcido.

Aunque por el momento se desconoce de qué tratará la segunda parte de The Wolf Among Us, el adelanto deja ver que Bigby lidiará con sus problemas de ira por medio de sesiones de terapia y que uno de sus casos involucrará a los protagonistas de El Maravilloso Mago de Oz.

¿Cómo será la jugabilidad de The Wolf Among Us 2?

Aunque el adelanto no muestra si The Wolf Among Us 2 traerá alguna novedad en materia de jugabilidad, es muy probable que la secuela no difiera mucho del juego de 2013 y demás títulos de Telltale Games. En estos, los jugadores se limitan investigar áreas cerradas para encontrar objetos clave y así avanzar la trama y elegir entre múltiples opciones de diálogo al interactuar con otros personajes. Sin embargo, estas decisiones no suelen tener consecuencias de peso.

¿Cuáles son los requisitos para jugar en PC?

Se desconocen cuáles serán los requisitos para jugar el título en PC.

Fuente: canal oficial de Telltale Games