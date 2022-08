En estos momentos Activision Blizzard está haciendo todo lo posible para tratar de llamar público a World of Warcraft, especialmente ahora cuando han pasado unos pocos meses desde su crisis reputacional. La manera de hacerlo interesará a más de uno, pues la empresa publicó recientemente un paso a paso sobre cómo conseguir WoW: Shadowlands completamente gratis, aunque solo funcionará por unos días.

Ante la pronta llegada de WoW: Dragonflight y WoW Classic: Wrath of the Lich King, Blizzard está preparando varios eventos y promociones especiales. La más destacable es poder hacerse con la expansión Shadowlands (la actual) sin necesidad de pagar nada hasta el 5 de septiembre de 2022.

En el comunicado oficial se explica que este beneficio llegará con una condición. Este se otorgará a cualquier cuenta que haya tenido activa alguna licencia de una expansión de World of Warcraft. Es decir, si alguna vez se contó con Mists of Pandaria, Battle for Azeroth o cualquier otra expansión, la cuenta recibirá una copia gratuita de la versión base de Shadowlands. El propósito de esto es claro: volver a atraer a antiguos jugadores.

Aparte de esto, si la cuenta es seleccionable para el regalo, recibirá una bonificación adicional. Se le otorgará al usuario una subida instantánea de un personaje a nivel 50.

¿Cómo conseguir World of Warcraft: Shadowlands gratis?

El paso a paso listado por Blizzard sobre cómo conseguir WoW: Shadowlands gratis es el siguiente:

Abrir la aplicación de escritorio de Battle.net e iniciar sesión . En caso de no tenerla, se puede descargar en este enlace.

. En caso de no tenerla, se puede descargar en este enlace. Se oprime en el icono de un regalo que aparece al lado de la campana de notificaciones (esquina superior derecha).

que aparece al lado de la campana de notificaciones (esquina superior derecha). Aceptar la ventana de confirmación del regalo.

de confirmación del regalo. Instalar y abrir World of Warcraft: Shadowlands para hacer efectiva la subida a nivel 50.

Hay que tener en cuenta que toda esta operación no tiene nada que ver con disponer de una suscripción. Pagarla sigue siendo un requerimiento para poder usar personajes de nivel superior al 10.

Fuente: Blizzard