El anuncio de World of Warcraft: Dragonflight llamó muchísimo la atención de los amantes de los juegos de Blizzard Entertainment. Sin embargo, la transmisión dedicada a la nueva expansión no terminó con la presentación de dicho tráiler, pues la compañía tenía preparado algo más. Se trata del esperadísimo World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, una expansión que no hará falta comprar cuando llegue en los próximos meses (dentro del 2022).

El Oculus, Tundra Boreal.

El anuncio llegó con el tráiler que todos conocen: el monólogo del rey Terenas Menethil II hablando sobre el futuro que le deparaba a su hijo, Arthas. Mientras tanto, este se encuentra en Rasganorte levantando hordas de no-muertos y mostrándose una vez más como una amenaza para todo Azeroth. Sin embargo, esta vez se muestran recuerdos de diálogos de personajes como Uther el Iluminado y Jaina Valiente antes de su caída en desgracia.

Si bien el tráiler confirma que la expansión llegará este 2022, todavía no se ha señalado qué fecha en específico.

¿Qué trae World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic?

Caballeros de la Muerte. Zul’Drak Inscripción Ulduar.

Hay que recordar que en Wrath of the Lich King se introdujeron los Caballeros de la Muerte como primera clase heroica. Es decir, inician desde nivel 55, pero ya no será necesario tener otro personaje de nivel 55 para crear el primer caballero de la muerte de la cuenta. Sin embargo, el jugador estará limitado a tener uno por reino.

También se puede subir ahora hasta el nivel 80. Desde el nivel 68 los jugadores podrán embarcarse e ir hasta Rasganorte para pelear contra los esbirros del Rey Exánime y fortalecerse. Los puntos de llegada son Tundra Boreal y Fiordo Aquilonal, pero hay más zonas en el continente: Cuenca de Sholazar, Conquista del Invierno, Cementerio de Dragones, Colinas Pardas, Zul’Drak, Cumbres Tormentosas, Bosque Canto de Cristal y Corona de Hielo.

Entre otras cosas, se disfrutará de la llegada de la profesión inscripción (necesaria para hacer glifos), el sistema de logros, así como mazmorras y bandas como Azjol-Nerub, La Matanza de Stratholme, Naxxramas, Ulduar, Ciudadela de la Corona de Hielo, etc.

No todo será tal cual en su época

El buscador de mazmorras no será implementado.

Hay cuatro elementos que el equipo desarrollador decidió hacer un poco diferente:

Se habilitará una subida a nivel 70 una vez por cuenta, aunque no se ha aclarado el precio.

una vez por cuenta, aunque no se ha aclarado el precio. Después de hablar con el público, se decidió no implementar el buscador de mazmorras introducido en esta expansión.

introducido en esta expansión. Los jugadores también opinaron que era mejor dejar un índice de arenas personal y no por equipos.

y no por equipos. Se implementarán varias opciones de personalización que han llegado a la peluquería en los últimos años. Así, los jugadores podrán modificar a sus personajes con estándares un poco más actuales.

¿Necesito comprar Wrath of the Lich King Classic?

Yogg-Saron.

Blizzard aclaró que, así como se ha hecho hasta ahora, el acceso a Classic seguirá habilitado con una suscripción activa. No hará falta comprar el juego.

Además, señaló que se permitirá crear caballeros de la muerte para subirlos a nivel 70 antes del lanzamiento de la expansión.

Fuente: Blizzard Entertainment