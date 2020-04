Para bien o para mal, 2K Games ha decidido no seguir adelante con la versión 2K21 de su tradicional serie de juegos basados en la WWE. Eso no significa que no vamos a tener un nuevo juego basado en esta popular franquicia de lucha libre. La empresa acaba de anunciar WWE 2K Battlegrounds. Este título luce algo… ‘diferente’.

Si otros juegos de la franquicia no se tomaban en serio a si mismos, WWE 2K Battlegrounds es aun más absurdo y exagerado. Se trata de un juego tipo arcade con un enfoque más casual en el que cualquiera podrá tomar el control y pasar un rato divertido. Como pueden ver, sus gráficos adoptan un estilo ‘cabezón’ que luce bastante extraño, pero representa a la perfección la clase de juego que será.

Becky Lynch… qué te han hecho.

Este título es obra de Saber Interactive, el mismo estudio detrás de NBA 2K Playgrounds. Los juegos de esta franquicia se encuentran en el ojo del huracán debido al mal recibimiento que tuvo WWE 2K20 y este nuevo juego ya está atrayendo toda clase de comentarios, sobre todo por su estilo visual. Esperamos que al menos resulte divertido.

Según 2K Games, WWE 2K Battlegrounds se pondrá a la venta el último trimestre de 2020 en plataformas aún no anunciadas.

Fuente: canal oficial de WWE 2K en YouTube