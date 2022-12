La película ‘live action’ de My Hero Academia será lanzada en Netflix

La prometida película de acción real o ‘live action’ de My Hero Academia será lanzada en Netflix, según indica The Hollywood Reporter. Se trata del mismo largometraje de Legendary Pictures del que habíamos hablado hace un tiempo. En dicho momento hablamos del director y ahora se sabe quién se encargará del guión de esta versión de My Hero Academia.

La película de My Hero Academia llegará a Netflix con el trabajo en guión de Joby Harold. Este nombre suena por sus trabajos anteriores con Obi-Wan Kenobi y Army of the Dead.

Recordemos que My Hero Academia no es el único proyecto de anime llevado al ‘live action’ en Netflix. La gente todavía recuerda con pesimismo los malos resultados de la película de Death Note y la cancelación temprana de Cowboy Bebop. Debido a fracasos como estos, el público todavía duda sobre el resultado de este y otras producciones en progreso como la de la serie de One Piece.

No obstante, el director de My Hero Academia, Shinsuke Satō, tiene bastante experiencia con este tipo de películas. Algunos casos conocidos son los de Bleach (2018), Inuyashiki (2018) y I Am a Hero (2015), así como la serie de Alice in Borderland (2019).

Datos como la fecha de lanzamiento y los actores considerados para los personajes todavía se desconocen. Tampoco se sabe qué tanta licencia creativa se tomarán con esta producción o, si por el contrario, van a tratar de apegarse a la historia del manganime.

Fuente: The Hollywood Reporter