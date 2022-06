Una vez más Netflix nos vuelve a traer nueva información sobre la serie ‘live action‘ (imagen real) de One Piece, pues esta vez nos trae no solo una nueva lista de actores, sino unas imágenes muy interesantes de cómo se ven los sets de grabación de la serie. Entre los nombres confirmados para One Piece, ya tenemos conocimientos de qué actor interpretará a Mihawk o Kuro, así como la actriz que dará vida a Kaya.

El video comienza con una toma de Iñaki Godoy hablando a la cámara junto a los ‘showrunner’ de la serie. En esta anuncian que el equipo ha estado trabajando en Sudáfrica para tratar de replicar los escenarios más importantes de los primeros arcos del ‘manganime‘.

Así, se nos muestran artes conceptuales de cómo planean recrear el Miss Love Duck (Piratas de Alvida), el Going Merry (Sombreros de Paja) y el Baratie (restaurante del chef Zeff). En este último se detuvieron para mostrar paso por paso cómo se verá el lugar por fuera y por dentro.

En este punto, logramos ver la cara de pez característica del Baratie, así como el bar y algunas estatuas que deben ir adentro. También hay tomas de los trabajos iniciales del Going Merry, así que ya podemos hacernos una idea de más o menos cómo se verán estas naves.

¿Qué nuevos actores para One Piece confirmó Netflix?

meet the newest cast members joining ONE PIECE #GeekedWeek pic.twitter.com/NfaIaVA8qI — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 6, 2022

Adicional a los sets de grabación de One Piece, Netflix confirmó seis nuevos actores para la serie. Podemos ver sus nombres a continuación:

El actor de Kuro o Klahadore en la serie de One Piece es Alexander Maniatis . Uno de sus más recientes trabajos fue en Love, Lies and Hybrids (2021). Kuro es un pirata infiltrado como mayordomo en la casa de Kaya.

. Uno de sus más recientes trabajos fue en Love, Lies and Hybrids (2021). Kuro es un pirata infiltrado como mayordomo en la casa de Kaya. El actor que interpretará a Mihawk en la versión ‘live action’ de One Piece para Netflix es Steven Ward . Apareció recientemente en The Day We Didn’t Meet (2021). Mihawk es uno de los Siete Guerreros del Mar, piratas que trabajan con el gobierno mundial.

. Apareció recientemente en The Day We Didn’t Meet (2021). Mihawk es uno de los Siete Guerreros del Mar, piratas que trabajan con el gobierno mundial. El Chef Zeff será Craig Fairbrass . Participó en Villain (2020). Zeff es la figura paterna que adoptó a Sanji y le enseñó a cocinar en el Baratie.

. Participó en Villain (2020). Zeff es la figura paterna que adoptó a Sanji y le enseñó a cocinar en el Baratie. Morgan «Mano de Hacha» tendrá la cara de Langley Kirkwood . Recientemente estuvo en la serie Warrior. En el caso de Morgan, se trata de un capitán de la Marina que se encuentra con los Sombrero de Paja.

. Recientemente estuvo en la serie Warrior. En el caso de Morgan, se trata de un capitán de la Marina que se encuentra con los Sombrero de Paja. La actriz de Kaya en One Piece será Celeste Loots . Estuvo hace poco en la película Home Affairs: A Love Story. Kaya es una chica enfermiza que está acostumbrada a escuchar historias fantasiosas de Usopp.

. Estuvo hace poco en la película Home Affairs: A Love Story. Kaya es una chica enfermiza que está acostumbrada a escuchar historias fantasiosas de Usopp. Por último, tenemos a Chioma Umeala como Nojiko. Trabajó recientemente en la serie Isono. Nojiko es la hermana adoptiva de Nami.

Fuente: Netflix