Gen V, episodio 7 ‘Enfermos’ – Reseña

Este definitivamente fue el capítulo más intenso de la temporada, con un par de momentos que incluso de pueden comparar a eventos de The Boys. En el capítulo 7 de la serie Gen V finalmente se reveló qué piensa hacer la decana Shetty con el virus de Los Bosques, pero las cosas siguen una ruta inesperada cuando los protagonistas finalmente deciden enfrentarla. Esta es una historia sobre radicalización y acciones extremas que empeoran el mundo para todos.

Este artículo contiene ‘spoilers’ de Enfermos, el episodio 7 de Gen V, serie ‘spin-off’ de The Boys.

Podemos concluir que ver esta serie definitivamente es importante para seguir la continuidad de The Boys. A menos que pase algo en el último capitulo que cambie la ruta que lleva, todo el tema del virus va a ser importante la próxima vez que Butcher y sus muchachos enfrenten a Homelander.

El objetivo del virus en Gen V y The Boys

Indira Shetty ocultó bastante bien su odio o al menos su resentimiento ante los súpers en general durante toda la temporada, porque su objetivo final es una muestra absoluta de rencor. Tal como sospechamos, pedir que el virus que se ha desarrollado en Los Bosques fuera contagioso tenía como meta eliminar a toda esa «especie» del planeta.

Descubrimos que el esposo e hija de la decana fueron victimas en el vuelo transoceánico 37, cuyo choque por culpa de Homelander vimos en la primera temporada de The Boys. Como muchos otros personajes en esa serie, ella perdió seres que ama por culpa de los Súper, pero en lugar de apuntar al culpable, decidió llevar las cosas al extremo.

Esta idea tiene fuerza porque no le falta razón. Los súpers sí causan muchas muertes y sufrimiento, pero no se puede apoyar lo que es efectivamente un genocidio. Por otro lado, no se le puede refutar directamente su lógica. Es una paradoja porque sin una acción directa, Vought seguirá patrocinando y protegiendo a aquellos que causan dolor para proteger sus ganancias. ¿Qué hay que hacer entonces?

Nos quedan muchas dudas sobre su plan, porque a simple vista parece que su único paso era manipular al Dr. Cardona para crear el virus. Es como si esta mujer que siempre se presentó como una maestra manipuladora no supiera qué hacer con él y cometió demasiados errores justo al final de su estrategia. ¿Qué pensaba hacer cuando su propuesta fue rechazada por Grace Mallory? Parece que no lo sabremos.

La radicalización de Sam

En el espectro contrario tenemos a Sam, un joven que ha sufrido toda su vida en manos de personas sin poderes: desde sus padres hasta los científicos de Los Bosques.

Noten la gorra que tiene Rufus y que claramente pretende identificar a la ideología MAGA que tiene la extrema derecha de Estados Unidos. Esta es la clase de personas que buscan a jóvenes confundidos que han sufrido en el pasado y usan eso para alimentar una ideología de odio.

Sam es una persona muy inocente y es especialmente vulnerable a esta clase de reclutamiento ideológico. Solo bastaba que alguien le dijera que era «mejor que otros» y que «podía hacer lo que quisiera» para ser convencido. El problema es que él es tremendamente poderoso y mentalmente inestable. ¿Cómo lo van a detener ahora que literalmente quiere ir contra la humanidad?

En un mundo ideal, Emma puede hacerle ver lo equivocado que está al aceptar esa posición radical. Nos agrada Sam y eso es lo queremos que pase tras ver el episodio 7 de Gen V, pero no podemos descartar una salida brutal y violenta.

¿Qué pasara con el virus de Los Bosques después del episodio 7 de Gen V?

Lo más probable es que nada. Puede que estemos equivocados, pero creemos que no pasará nada con el virus en el último capítulo de la temporada 1 de Gen V y que esa subtrama continuará en la temporada 4 de The Boys.

Tenemos sentimientos encontrados hacia Victoria Neumann desde la temporada 2. Ella comenzó como un personaje que parecía inspirado en la congresista progresista de Estados Unidos Alexandria Ocasio-Cortez, pero resultó ser una infiltrada de Vought. Luego la vimos traicionar a sus propios jefes y parece que trabaja para sí misma, pero sus alianzas con Vought son dudosas.

¿Usará el virus como una carta para negociar? ¿Lo liberará contra sus enemigos? ¿Lo entregará a Vought? Ella es un comodín, literalmente no sabemos qué va a hacer y eso hace tan emocionante lo que va a pasar con el virus en el universo de The Boys tras el episodio 7 de Gen V.

El poder de la sangre

Otra de las revelaciones más interesantes de este capítulo es que —como algunos fanáticos ya habían teorizado— el poder de hemokinesia es exactamente el mismo que usa Victoria para explotar las cabezas de sus enemigos. Si no la habíamos visto usar sus poderes de otras maneras es porque no lo necesita. Su forma favorita de usarlos es más que efectiva… eso y que sigue haciéndose pasar por una persona sin poderes.

Más artículos sobre Gen V y The Boys en GamerFocus

No podemos esperar por ver la conclusión de la temporada 1 de la serie Gen V con el estreno del episodio 8 el jueves 2 de noviembre de 2023.