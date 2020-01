Las mejores series de 2019

Muchos consideran que la televisión tradicional está muerta, pero las series ‘de prestigio’ siguen creciendo en popularidad y son cada vez más los artistas que recurren a este formato para contar sus historias. Los servicios de ‘streaming’ continúan puliendo sus ofrecimientos de cara a la ‘guerra de plataformas’ que está por venir. Gracias a eso, en 2019 contamos con excelentes series que nos tuvieron muchas horas pegados a la pantalla.

Bueno, las series malas también nos tuvieron pegados a la pantalla. No podemos olvidar lo que nos hizo Game of Thrones.

Estas son algunas de las mejores series que vimos el año que se fue.

Muñeca Rusa (Temporada 1)

Por alguna razón, las historias de ‘loops temporales’ se volvieron a poner de moda en los últimos años. Lo agradecemos, ya que esta tendencia nos regaló esta pequeña joya.

La genial Natasha Lyonne interpreta a Nadia Vulvokov, una alocada diseñadora de videojuegos que muere poco después de abandonar su fiesta de cumpleaños, solo para descubrir que regresa una y otra vez a la misma celebración. Como si se tratara de Bill Murray en Hechizo del Tiempo, debe resolver qué está pasando y tratar de romper el ciclo, descubriendo muchas cosas sobre sí misma en el proceso.

Pueden verla en Netflix.

Good Omens (Temporada 1)

Esta serie, basada en el libro de Neil Gaiman del mismo nombre, nos presenta al ángel Aziraphale (Michael Sheen) y al demonio Crowley (David Tennant), que habitan en la Tierra desde su creación y aman este lugar. A pesar de sus naturalezas opuestas, se aprecian el uno al otro y deben trabajar juntos para evitar que su hogar sea destruido por el Apocalipsis.

Esta divertida comedia, que satiriza las ideas que tienen las religiones sobre el bien y el mal, está llena de personajes muy carismáticos, buenos efectos especiales y mucho, mucho caos. La pueden encontrar en Amazon Prime.

The Boys (Temporada 1)

Con el éxito que han tenido las películas y series de superhéroes, es raro que no hayan más obras que se dediquen a deconstruir el género. Esta serie, basada en un cómic de Garth Ennis y Darick Robertson, deja de lado los elementos más exagerados de la historia original para enfocarse en explorar un mundo en que los hombres y mujeres con superpoderes son reales y tan propensos a la tentación, el pecado y hacer el mal como las personas normales.

Es violenta, cruel e injusta, exactamente lo que necesitamos en el actual panorama de la cultura popular. También la pueden ver en Amazon Prime.

She-Ra y las princesas del poder (Temporadas 2 – 3 – 4)

En 2019 no tuvimos una nueva temporada de She-Ra, ¡tuvimos tres! La guerra de la Horda contra las princesas continúa. Aunque Adora puede ser algo aburrida en ocasiones, los episodios que vimos durante este año hicieron un gran trabajo mostrando la evolución de otros personajes como Glimmer, Entrapta, Scorpia y el mismo Hordak. Catra merece una mención especial, pues se ha convertido en una de las antagonistas más interesantes que hemos visto recientemente.

La animación de la serie ha mejorado sustancialmente, la mitología de su mundo se ha expandido y tuvimos un hilarante homenaje a la serie de los ochenta. Si no la están viendo, ¿qué esperan para ponerse al día? Está en Netflix.

What we do in the shadows (Temporada 1)

En 2014, Taika Waititi (Thor: Ragnarok) nos presentó un hilarante falso documental que seguía la vida de un grupo de vampiros en Nueva Zelanda. La idea era tan genial que no se podía quedar allí. En 2019 evolucionó para convertirse en una serie que sigue a un nuevo grupo de ‘chupasangres’ igualmente graciosos, pero esta vez en Nueva York.

Entre menos les contemos sobre lo que ocurre en estos episodios, mejor. Pero tenemos que decirles que van a reír a carcajadas con las ocurrencias de estos personajes y que cuenta con los mejores cameos del año.

Pueden encontrarla en Amazon, Hulu y el canal FX.

El Príncipe de los Dragones (Temporadas 2 – 3)

Una de las mejores series animadas recientes. El Príncipe de los Dragones es la heredera de Avatar: el último maestro del aire y La leyenda de Korra. Al igual que estas queridas series, cuenta con un mundo de fantasía muy detallado, lleno de personajes intrigantes y con mucha profundidad.

Este año continuaron los intentos de Callum, Ezran y Rayla por llevar al Príncipe Dragón con su madre y terminar el terrible conflicto entre los reinos. Las relaciones entre los personajes cambian, surgen nuevas responsabilidades y todo desemboca en una batalla épica. Éste bien podría ser el final de la serie, de no ser porque el mal sigue acechando a los personajes desde la oscuridad. La calidad de la animación también mejoró considerablemente en comparación con la primera temporada.

Es exclusiva de Netflix.

Watchmen (Temporada 1)

La gran sorpresa del año. No eran pocos los que creyeron que esta continuación de la obra de Alan Moore y Dave Gibbons no iba a ser más que un festival de ‘fanservice’. Lo que vimos fue una de las mejores historias recientes de superhéroes. No tuvo miedo de tocar temas delicados y llevar el mundo del cómic hacia su necesaria evolución.

No olviden leer nuestro cubrimiento episodio a episodio de esta gran serie. La pueden ver en HBO.

The Good Place (Temporada 4)

Esta serie sobre el más allá y las recompensas y castigos que nos esperan tras morir sigue siendo una de las historias más divertidas, inteligentes y mejor escritas de la televisión. Esta nueva temporada le pone un nuevo reto a los protagonistas, que deben demostrar que las personas que peor les hacen sentir son capaces de mejorar y ganarse un puesto en ‘el buen lugar’.

The Good Place llegará a su final en 2020. La vamos a extrañar mucho. ¿Quién nos dará lecciones de filosofía y ética una vez que Eleanor, Chidi, Tahani, Jason, Michael y Janet no estén? Pueden encontrarla en Netflix.

The Mandalorian (Temporada 1)

Ya hemos hablado suficiente sobre esta serie. Publicamos artículos sobre la influencia que recibe del género ‘western’, analizamos el fenómeno de Bebé Yoda y compartimos nuestras impresiones de la primera temporada.

No podemos esperar por ver qué le depara el futuro a estos personajes y al universo de Star Wars en general. En Colombia la podremos ver oficialmente en 2021, pues Disney+ por fin llegará a esta región.

Otras series del año que merecen su atención son las segundas temporadas de Barry y Killing Eve, la cuarta temporada de The Expanse, el evento que fue Crisis en la Tierras Infinitas y Chernobyl. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar el fenómeno en que se convirtió la adaptación que Netflix hizo de The Witcher.

¿Cuáles fueron sus favoritas? Esperamos sus comentarios.