Con películas como Soul, Raya y el último dragón, Luca, Encanto y Red, Disney y Pixar han dominado la conversación sobre películas animadas durante más de un año. Incluso la fantástica La familia Mitchell contra las máquinas fue hecha a un lado por muchos. Pero Netflix tiene otro as bajo la manga para cambiar las cosas: el nuevo filme Monstruo del mar (The Sea Beast), cuyo tráiler y fecha de estreno ya conocemos.

El responsable de esta película es Chris Williams. Este talentoso animador comenzó su carrera trabajando para Disney en los años noventa. Su primer trabajo fue en Mulán, pero en los últimos años lo hemos visto dirigiendo la excelente Seis Grandes Héroes (Big Hero 6) y co-dirigiendo Moana.

¿Cuál es la trama de la película?

Monstruo del mar es una aventura de los tiempos en que bestias aterradoras rondaban los mares y los cazadores de monstruos se consideraban héroes. El más importante de todos ellos era el gran Jacob Holland, que ahora se enfrenta a un reto imposible: cuidar de Maisie. Esta pequeña polizona se ha embarcado en su nave y ahora deben sobrevivir juntos a los peligros del mar, que no son lo que esperaban.

¿Quiénes forman el elenco de voces?

La versión en inglés de esta película contará con los talentos actorales de Karl Urban (The Boys), como Jacob Holland; Zaris-Angel Hator (The Midnight Gang), como Maisie Brumble; Jared Harris (The Terror, Chernobyl) , como el Capitán Crow; Marianne Jean-Baptiste (Without A Trace); Dan Stevens (Downton Abbey); y Kathy Burke (Tinker Tailor Soldier Spy).

¿Cuál es la fecha de estreno de estreno de Monstruo del mar en Netflix?

Tal como revela el tráiler de Monstruo del mar, podremos ver esta película en Colombia y el resto del mundo a partir del viernes 8 de julio de 2022.

Fuente: canal oficial de Netflix Latinoamérica en YouTube