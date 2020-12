La larga espera por el estreno de la película de Monster Hunter terminó el pasado 4 de diciembre, pero no en todo el mundo. El filme se estrenó en los teatros de China y Reino Unido, acompañados de un nuevo evento para el videojuego Monster Hunter World: Iceborne en el que pudimos controlar al personaje de Milla Jovovich.

Pero las cosas no salieron como estaban planeadas. No nos referimos a críticas negativas ni a bajos niveles de audiencia. Monster Hunter, la película, fue retirada de los teatros en China solo un día después de ser estrenada.

¿La razón? Una escena de la película en la que los personajes hace una referencia a la canción «chinese, japanese, dirty knees, look at this». Estas letras, que también hemos escuchado en películas como Violencia Diabólica (The Devil’s Rejects) son consideradas una broma racista que se burla de la apariencia de las personas asiáticas.

A pesar de que los subtítulos chinos ignoraron la broma y la cambiaron por la frase «tiene oro debajo de las rodillas» (un modismo chino), los espectadores notaron lo que en verdad decían. El video de la escena se volvió viral en redes sociales. Resultó tan controversial que los jugadores comenzaron a inundar a Steam con reseñas negativas del juego Monster Hunter World: Iceborne como respuesta.

Capcom emitió un comunicado en chino, aclarando que no son los productores de la película y que están investigando la situación. Mientras tanto, Monster Hunter fue retirada de los cines en todo China. No sabemos si va a volver. Esta es una gran pérdida para Sony Pictures, pues este es el mercado cinematográfico más grande del mundo.

Este caso recuerda al de Devotion. Este juego que fue retirado de las tiendas digitales a causa de una broma en la que se burlaban del presidente de China. No ha vuelto a estar disponible.

Fuente: Daniel Ahmad