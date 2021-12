Incluso antes del estreno de Spider-Man: Un nuevo universo, Sony dio a conocer que una secuela y un ‘spin-off’ de la película animada estaban en desarrollo. Durante 3 años, los fanáticos del héroe arácnido han esperado ansiosos nueva información sobre la secuela de la cinta ganadora del Óscar. Sin embargo, no fue hasta el evento CCXP Worlds 21 que Sony aprovechó para presentar el primer tráiler de Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte Uno).

¿Cuándo será la fecha de estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte Uno) en Colombia?

En Estados Unidos, Colombia y demás países de Latinoamérica, la fecha de estreno de Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte Uno) será en octubre de 2022. Aún no hay fecha puntual.

¿Quiénes están involucrados en la producción?

Joaquim Dos Santos (Avatar: La leyenda de Korra), Kemp Powers (Soul) y Justin K. Thompson (Lluvia de Hamburguesas) son los directores de Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte Uno). El guion está en manos de David Callaham (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos) y la dupla de Phil Lord y Chris Miller (La gran aventura Lego).

¿De qué tratará Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte Uno)?

Más allá del hecho de que transcurre después de Un nuevo universo —se desconoce cuanto tiempo ha pasado desde ese entonces, pero el adelanto evidencia que Miles Morales ha crecido—, muy poco se sabe sobre la historia de Spider-Man: Across the Spider-Verse (Parte Uno). El tráiler da a entender que Miles será quien viaje a través del multiverso gracias a una cadena de rieles —¿Quién los construyó? Por ahora, no sabemos—, pero se desconoce cuál es la amenaza a la que tendrá que hacer frente. Incluso si el video muestra a Spider-Man 2099 (Miguel O’Hara) luchando contra Miles, es poco probable que sea el antagonista de la cinta.

¿Quién es Miguel O’Hara, Spider-Man 2099?

Creado por Peter David y Rick Leonardi como parte de la línea Marvel 2099 —originalmente un universo futurista alternativo, aunque luego fue canonizado como el inevitable futuro de la Tierra-616—, Spider-Man 2099 tuvo su debut en The Amazing Spider-Man #365 (1992). Sin embargo, su historia de origen fue narrada poco después en Spider-Man 2099 #1 (1992).

Nacido en la Nueva York después de la llamada “Era Heroica”, Miguel O’Hara es un prodigio de la genética. Sus talentos le permiten escalar la escalera corporativa de la multinacional Alchemax —que también posee un brazo armado, el cual sirve como la policía de Nueva York— y se convierte en la cabeza de la división de genética. Como tal, lidera un proyecto para crear humanos mejorados y toma como base los registros del Spider-Man original. Sin embargo, Miguel decide retirarse del proyecto después de que un sujeto de pruebas fallece.

Desafortunadamente, Tyler Stone —uno de los altos ejecutivos de Alchemax— evita que Miguel renuncie inyectándolo con Rapture: una droga que modifica el material genético del consumidor. Ya que Alchemax es la única que puede distribuirla de forma legal, no permanecer dentro de la compañía condenaría a Miguel a ser tildado de criminal por Tyler. No obstante, Miguel opta por otra opción: utilizar su proyecto para reescribir su ADN y curar su inevitable adicción. Sin embargo, las cosas no salen como esperaba cuando un compañero de trabajo envidioso sabotea el proceso y hace que Miguel adquiera habilidades arácnidas.

Aunque al principio busca una cura para su condición, la carrera heroica de Miguel lo lleva a darse cuenta de los abusos cometidos por Alchemax. Eventualmente, abraza el manto de Spider-Man 2099: enemigo de las corporaciones y protector de la clase desfavorecida.

Fuente: Sony Pictures Colombia