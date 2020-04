Spider-Man: las próximas películas del lanzarredes han sido aplazadas

A pesar de que Sony Pictures y Marvel Studios no han revelado mucha información sobre las próximas cintas de Spider-Man, el lanzarredes sigue siendo una de las figuras más importantes dentro del cine de superhéroes. Ya sea por su inherente popularidad o el éxito de sus pasadas películas, muchos fanáticos esperan ansiosamente ver al trepamuros en la gran pantalla.

Dejando de lado las cintas ya anunciadas del «universo cinematográfico de Spider-Man», encabezadas por Morbius y Venom: Let There Be Carnage, hay dos películas muy esperadas protagonizadas por el cabeza de red. La primera de estas es la secuela de Spider-Man: Lejos de Casa, que será nuevamente protagonizada por Tom Holland. La segunda es la secuela de Spider-Man: Un Nuevo Universo, cinta animada que ganó un premio Óscar en 2018.

Desafortunadamente, estas dos películas se estrenarán más tarde de lo planeado. ¿El culpable? El coronavirus COVID-19, que continúa perjudicando a la industria cinematográfica.

He aquí las nuevas fechas de estreno de estos filmes:

Originalmente, la secuela de Lejos de Casa iba a estrenarse el 16 de julio de 2021. Ahora está programada para el 5 de noviembre del mismo año .

iba a estrenarse el 16 de julio de 2021. . La secuela de Un Nuevo Universo iba a ver la luz del día el 8 de abril de 2022. La cinta ahora va a estrenarse el 7 de octubre del mismo año.

Vía: The Hollywood Reporter

Fuente: cuenta oficial de Spider-Man: Into The Spider-Verse