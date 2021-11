5 cosas que debes saber sobre la beta de The King of Fighters XV

El último anuncio que SNK compartió sobre The King of Fighters XV, el cual presentó el tráiler número 34 protagonizado por Whip, dejo a los fanáticos de los juegos de pelea con las expectativas altas. Esto debido a que esta semana no hay anuncio, pero sí se llevará a cabo el periodo de prueba abierto de KOF XV. Así que en GamerFocus hemos preparado una lista de 5 cosas que deben tener en cuenta antes de iniciar la beta abierta de The King of Fighters XV.

1. ¿Cuándo sale la beta abierta de KOF XV?

Los fanáticos de los juegos de pelea que se pregunten cuándo y a qué hora sale la beta abierta de KOF XV, no tienen que preocuparse.

A continuación, les diremos los horarios, en los cuales estará disponible la beta de KOF XV en Colombia, México, Perú y otros países de Latinoamérica. La beta abierta de The King of Fighters (KOF) XV estará disponible a partir del viernes 19 de noviembre a las 10:00 pm en Colombia y Perú hasta el lunes 22 de noviembre a las 10:00 am. En México se podrá acceder a la beta abierta de KOF XV desde el 19 a las 9:00 PM. Los jugadores de Chile y Argentina podrán descargar la beta abierta de KOF XV desde las 00:00 am del 20 de noviembre hasta el mediodía del lunes.

2. ¿Qué personajes estarán disponibles en la beta abierta de KOF XV?

La beta abierta de The King of Fighters XV, además de permitir jugar con ocho jugadores, les permitirá a los jugadores probar el ‘netcode’ del tipo ‘rollback’ basado en GGPO que tendrá el nuevo juego de lucha de SNK.

Personajes disponibles en la beta abierta de KOF XV:

¿Cuáles son los movimientos de los ocho personajes disponibles en la beta abierta de KOF XV?

Kyo Kusanagi

Iori Yagami

Chizuru Kagura

Shun’ei

Dolores

Shermie

Chris

Yashiro Nanakase

4. ¿Qué modos de juego estarán disponibles en la beta abierta de KOF XV?

Las personas que participen en la beta abierta de KOF XV podrán acceder a varios modos de juego como enfrentamientos casuales (‘casual match’), salas de juego en línea (‘online rooms’) y el modo entrenamiento (‘training mode’). Estos estarán disponibles desde el 19 hasta el 22 de noviembre en la noche.

5. ¿Dónde puedo descargar la beta abierta de The King of Fighters XV?

Si se preguntan dónde pueden descargar la beta abierta de KOF XV, les comentamos que la beta abierta de The King of Fighters XV ya está disponible en la tienda en línea de PlayStation 4 y PlayStation 5.

¿Podré usar mi control cableado o palanca (fighstick) en la beta abierta de KOF XV?

Muchos usuarios de controles cableados, palancas o fighsticks y hitbox se pueden estar preguntando si sus periféricos se pueden usar en la beta abierta de KOF XV. Sin embargo, los jugadores que posean estos periféricos de la generación asada solo los podrán usar con la versión de PlayStation 4 del juego. Así que la versión de PlayStation 5 solo es compatible con periféricos nativos de ese sistema.

Pueden expandir la información sobre movimientos de personajes y otras particularidades de la beta abierta de KOF XV en el siguiente documento oficial.

Fuente: página oficial de KOF XV