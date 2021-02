Durante la segunda edición de Japan Fighting Game Publishers Roundtable, SNK compartió un nuevo adelanto de KOF XV. En este nuevo tráiler de The King of Fighters XV, la desarrolladora japonesa confirmó que Chizuru Kagura hará equipo con Iori Yagami y Kyo Kusanagi en KOF XV. Esto ya lo habíamos teorizado en el pasado tráiler de presentación de Kyo Kusanagi en KOF XV.

¿Cómo peleará Chizuru Kagura en KOF XV?

Por lo visto en el tráiler de presentación de Chizuru Kagura en The King of Fighters XV, ella no tendrá grandes cambios en sus movimientos normales y especiales. No obstante, es interesante ver cómo este personaje se acopla a las mecánicas modernas de la franquicia KOF. Cabe aclarar que Chizuru Kagura regresa a ser personaje jugable en KOF XV después de 18 años de ausencia, como personaje jugable en la franquicia.

¿Es posible que en The King of Fighters XV volvamos a ver a Orochi?

La primera vez que Chizuru Kyo y Iori, los herederos de los «Tesoros Sagrados» se reunieron como equipo fue en la historia de KOF 97.

El solo hecho de tener como equipo oficial a los tres «Tesoros Sagrados» en KOF XV, impacta directamente el arco argumental de de esta entrega. Así que esto no solo implica que ya podamos hablar sobre el regreso de Orochi, sino también de sus heraldos. Ahora las preguntas que deja este nuevo tráiler son ¿volveremos a ver al «New Face Team»?, ¿quizás Orochi tenga un nuevo recipiente en The King of Fighters XV? o ¿cómo entrará a jugar Elizabeth y Ash en este enfrentamiento?. Pero esto solo podrá ser en parte contestado a medida que SNK comparta nuevos adelantos de KOF XV.

The King of Fighters XV llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5 en algún momento del 2021. Para conocer toda la información sobre The King of Fighters XV, les recomendamos leer nuestro artículo esencial en el siguiente enlace.

Fuente: canal oficial en YouTube de SNK