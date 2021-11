¿Sabías que en tu carpeta de instalación de Age of Empires IV puedes encontrar una imagen que te sirve de guía para comprobar las unidades y sus correspondientes contraunidades (counters) que hay en el juego? No obstante, por muy sencilla que parezca, esta no es tan fácil de interpretar, especialmente si eres un jugador nuevo.

Para explicarla rápidamente, esta muestra una serie de unidades básicas (ya que hay muchas más) y qué tanto daño hacen a cierto tipo de unidades enemigas. En este orden, se pueden ver a lanceros, hombres de armas, arqueros, ballesteros, jinetes y caballeros interactuar con los demás tipos.

En orden descendente: lanceros, hombres de armas, arqueros, ballesteros, jinetes y caballeros.

La razón de este comportamiento es que Age of Empires IV tiene un nuevo sistema de contraunidades (counters) basado en armadura. Hay ciertos tipos de unidades que pelean mejor contra enemigos con armadura ligera, mientras que hay otros que pueden causar gran daño a aquellos con armadura pesada. Por ejemplo, los arqueros causan muy poco daño a caballeros, por lo que los ballesteros son una mejor opción, pues atraviesan armadura.

A continuación, puedes ver una guía un poco más grande sobre qué elecciones hacer contra la mayoría de unidades en el juego:

Contraunidades (counters) en Age of Empires IV: lanceros

Infantería cuerpo a cuerpo con armadura ligera.

Muy efectivos contra: caballería.

caballería. Débiles contra: hombres de armas, ballesteros, armas de asedio con ataque en área (mangoneles).

hombres de armas, ballesteros, armas de asedio con ataque en área (mangoneles). Muy débiles contra: arqueros.

Hombres de armas

Infantería cuerpo a cuerpo con armadura pesada.

Muy efectivos contra: lanceros, arqueros (especialmente invadiendo muros).

Débiles contra: caballeros, arqueros a caballo, armas de asedio con ataque en área (mangoneles).

Muy débiles contra: ballesteros.

Arqueros

Infantería a distancia con armadura ligera.

Muy efectivos contra: lanceros, ballesteros (se debe abusar del precio menor. En una pelea con números iguales, los arqueros pierden por su menor daño).

lanceros, ballesteros (se debe abusar del precio menor. En una pelea con números iguales, los arqueros pierden por su menor daño). Débiles contra: caballeros, hombres de armas.

caballeros, hombres de armas. Muy débiles contra: jinetes, armas de asedio con ataque en área (mangoneles).

Ballesteros

Infantería a distancia con armadura ligera y alto ataque capaz de perforar armadura.

Muy efectivos contra: hombres de armas, caballeros (se recomienda de todas formas tener tropas cuerpo a cuerpo aguantando los golpes por ellos).

Débiles contra: arqueros.

Muy débiles contra: jinetes, armas de asedio con ataque en área (mangoneles).

Contraunidades (counters) en Age of Empires IV: jinetes

Caballería cuerpo a cuerpo con armadura ligera.

Muy efectivos contra: unidades a distancia (arqueros, ballesteros), armas de asedio.

unidades a distancia (arqueros, ballesteros), armas de asedio. Débiles contra: cualquier unidad con armadura (hombres de armas, caballeros).

cualquier unidad con armadura (hombres de armas, caballeros). Muy débiles contra: lanceros, jinetes de camello.

Caballeros (y otros equivalentes de caballería pesada)

Caballería cuerpo a cuerpo con armadura pesada.

Muy efectivos contra: arqueros, jinetes, hombres de armas, armas de asedio.

arqueros, jinetes, hombres de armas, armas de asedio. Débiles contra: lanceros (aunque resisten más de lo que se esperaría) y ballesteros (pueden ganar si los toman por sorpresa o no tienen unidades que los defiendan cuerpo a cuerpo).

lanceros (aunque resisten más de lo que se esperaría) y ballesteros (pueden ganar si los toman por sorpresa o no tienen unidades que los defiendan cuerpo a cuerpo). Muy débiles contra: jinetes de camello, elefantes de guerra.

Artilleros manuales

Infantería a distancia con ataque muy alto.

Muy efectivos contra: infantería, unidades con armadura pesada.

infantería, unidades con armadura pesada. Débiles contra: arqueros (cuando son superados en rango) y armas de asedio con ataque en área (mangoneles).

arqueros (cuando son superados en rango) y armas de asedio con ataque en área (mangoneles). Muy débiles contra: jinetes.

Contraunidades (counters) en Age of Empires IV: jinetes de camello

Caballería cuerpo a cuerpo especializada en derrotar otra caballería

Muy efectivos contra: caballería.

caballería. Débiles contra: hombres de armas, arqueros.

hombres de armas, arqueros. Muy débiles contra: lanceros, elefantes de guerra.

Arqueros a caballos

Caballería a distancia.

Muy efectivos contra: infantería (no te dejes tocar de los lanceros).

infantería (no te dejes tocar de los lanceros). Débiles contra: arqueros, caballeros (puedes ganar si logras disparar y correr efectivamente).

arqueros, caballeros (puedes ganar si logras disparar y correr efectivamente). Muy débiles contra: jinetes, jinetes de camello.

Torres de elefantes

Caballería a distancia lenta y cara.

Muy efectivos contra: grupos pequeños de lanceros, unidades a distancia.

grupos pequeños de lanceros, unidades a distancia. Débiles contra: bombardas, jinetes de camello.

bombardas, jinetes de camello. Muy débiles contra: jinetes, grupos grandes de lanceros.

Elefantes de guerra

Caballería cuerpo a cuerpo muy lenta y cara capaz de arrasar edificios y unidades a su alrededor.

Muy efectivos contra: caballería, edificios (son capaces de derribar muros de piedra).

caballería, edificios (son capaces de derribar muros de piedra). Débiles contra: bombardas (si disparan desde una distancia segura, estos cañones hacen mucho daño), ballesteros.

bombardas (si disparan desde una distancia segura, estos cañones hacen mucho daño), ballesteros. Muy débiles contra: Suficientes lanceros, monjes con una reliquia (conversión en masa).

Contraunidades (counters) en Age of Empires IV: espringaldas y culebrinas

Armas de asedio capaces de derribar otras armas de asedio a una distancia segura.

Muy efectivas contra: mangoneles, bombardas, trebuchets.

mangoneles, bombardas, trebuchets. Débiles contra: infantería.

infantería. Muy débiles contra: caballería.

Mangoneles

Armas de asedio especializadas en hacer daño en grupos de unidades.

Muy efectivos contra: unidades lentas agrupadas (infantería cuerpo a cuerpo y a distancia).

unidades lentas agrupadas (infantería cuerpo a cuerpo y a distancia). Débiles contra: caballería.

caballería. Muy débiles contra: espringaldas, culebrinas.

Trebuchets y bombardas

Armas de asedio con alto daño que destrozan edificios.

Muy efectivas contra: edificios.

edificios. Débiles contra: caballería.

caballería. Muy débiles contra: espringaldas, culebrinas.

Fuente: Spirit of the Law y The Viper.