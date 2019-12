Aunque ha pasado más de un año, aún nos duele el trágico cierre de Telltale Games. Otro equipo completó la temporada final de The Walking Dead y otra empresa ha creado un nuevo estudio con su nombre que lanzará la segunda temporada de The Wolf Among Us, pero seguimos lamentando los múltiples despidos que ocurrieron y la desaparición de algunos juegos de las tiendas.

Afortunadamente, hay quienes quieren salvar otros títulos de la empresa para que no caigan en el olvido. Ese es el caso de Batman: A Telltale Series y Batman: The Enemy Within, dos excelentes aventuras gráficas protagonizadas por el hombre murciélago en 2016 y 2017.

Ambos juegos han sido recopilados en Batman Shadows Edition, una compilación que ya se encuentra disponible digitalmente para Steam, Xbox One y que muy pronto llegará a PlayStation 4 y Nintendo Switch. Ambos juegos se alejan de la acción que identifica a otros juegos de Batman para enfocarse en una narrativa que nos permite decidir el rumbo de la historia. The Enemy Within nos ofrece una de las más interesantes historias de origen del Guasón que hemos visto.

Estos juegos tienen como novedad el filtro visual tipo ‘noir’ que vemos en el tráiler. Quienes ya tengan el juego pueden comprar este filtro por separado como un DLC.

