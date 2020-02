By

¡La primera noticia sobre la nueva temporada de contenido de Dead or Alive 6 ya están aquí! Esta llegó gracias a un ‘streaming’ en vivo que Team Ninja realizó para anunciar las novedades sobre otro título de la franquicia: Dead or Alive Xtreme Venus Vacation.

Esto no resulta extraño, ya que la noticia está firmemente relacionada con ese juego. El primer personaje descargable que formará parte del próximo Season Pass será Tamaki, una chica que hasta ahora solo habíamos visto en los juegos Xtreme.

Tamaki es una joven de 22 años, modelo de vestidos de baño y diseñadora de modas. También tiene un problema con el consumo de alcohol. Como pueden ver en su corto tráiler de presentación, actúa de una manera bastante coqueta. Ya que no la hemos visto aún en ningún juego de la saga principal de Dead or Alive, no sabemos qué estilo de combate utiliza. Eso sí, conocemos sus medidas.

Tampoco sabemos en que fecha llegará Tamaki al juego, pero tendremos una buena cantidad de contenido mientras comienza la nueva temporada. Hace poco fue anunciado que las protagonistas recibirán trajes inspirados en los juegos de Gust.

Dead or Alive 6 está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. No olviden que pueden descargar una versión gratuita del juego con un número limitado de personajes.

Via: Gematsu

Fuente: ‘streaming’ de Team Ninja sobre Dead or Alive Xtreme Venus Vacation