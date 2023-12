Disney afirma que el ‘remake’ de Star Wars: Knights of the Old Republic sigue en pie

A pesar de ser anunciado en 2021, han pasado dos años y poco o nada se sabe sobre el ‘remake’ de Star Wars: Knights of the Old Republic. Según han comentado algunos reportes, el desarrollo está bastante crudo y no parece ir por buen camino. Parece ser, que las prioridades de sus desarrolladores han cambiado y se han presentado diversos problemas en su ejecución.

Ante esto, el líder de la sección de videojuegos en Disney, Sean Shoptaw, comentó que el ‘remake’ de Star Wars: Knights of the Old Republic sigue en demanda. Aunque no lo están trabajando al ritmo que quisieran, son consientes de que este título tiene una alta demanda. Este título tiene en su producción a Aspyr, uno de los estudios de Embracer. Grupo empresarial que ha estado en el ojo del huracán por los cierres de sus estudios.

Aspyr y Saber Interactive están trabajando en el ‘remake’ de Star Wars: Knigths of the Old Republic. Sin embargo, recientemente se rumoreó que Saber habría abandonado el desarrollo del ‘remake’. Aunque esto al parece, fue un parón de varios meses puesto que el periodista Jason Schreier afirma que sigue en trabajo.

Star Wars: Knights of the Old Republic fue lanzado en 2003. Han pasado diez años desde su lanzamiento.

Según Schreier, Saber Interactive sigue trabajando en el ‘remake’ en la actualidad, por lo que, su producción no está del todo congelada. Por otro lado, las declaraciones de Disney tienen más sentido con estos últimos rumores teniendo en cuenta que el ‘remake’ Star Wars: Knigths of the Old Republic es una de sus grandes deudas con los fans de la popular franquicia.

