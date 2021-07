Hace unas cuantas semanas, Sucker Punch Productions anunció oficialmente Ghost of Tsushima Director’s Cut. Como sugiere su nombre, esta será una versión mejorada de Ghost of Tsushima que sacará provecho de las ventajas tecnológicas de PlayStation 5. No obstante, el soporte para resolución 4K a 60 fps y demás mejoras técnicas no serán la única novedad.

Como ya se había dado a conocer, Ghost of Tsushima Director’s Cut llegará con una nueva expansión que llevará a Jin Sakai a la Isla Iki. Accesible desde el Acto II de la campaña principal, esta concederá acceso a un mundo abierto con nuevas misiones, personajes y enemigos. También permitirá conseguir nuevos conjuntos de armadura y técnicas.

A través de un nuevo tráiler, Sony ha revelado nuevos detalles sobre esta campaña.

¿Cómo será la historia de Isla Iki, la expansión de Ghost of Tsushima?

La expansión llevará a Jin Sakai a investigar los rumores de una tribu mongol que se ha infiltrado en la Isla Iki. Tras naufragar en las orillas de la isla, el protagonista es capturado por los seguidores de Ankhsar Khatun. Mejor conocida como “El Águila”, esta chamán busca extender su influencia hasta Tsushima y el resto de Japón. Para detenerla, Jin deberá unir fuerzas con los habitantes de la isla. Sin embargo, no será tarea sencilla. En la ficción de Ghost of Tsushima, Iki se ha mantenido como una isla independiente del régimen de los samurái.

Durante esta aventura, Jin no solo tendrá que hacer frente a El Aguila y sus súbditos, sino que deberá hacer frente a los traumas de su pasado. Al fin y al cabo, no es su primera vez en la Isla Iki. Esta expansión también compartirá detalles inéditos sobre el pasado del Clan Sakai.

¿Qué otras novedades tendrá Director’s Cut?

Bonos

Los que compren Director’s Cut también recibirán un punto de técnica extra, el Amuleto de gracia de Hachiman, el conjunto de diseños de Héroe de Tsushima y los comentarios del director. En estos, el equipo creativo se reunió con un historiador japonés para analizar el mundo de Ghost of Tsushima y compararlo con los sucesos históricos que lo inspiraron.

Actualizaciones para todos los jugadores

Junto con el lanzamiento de Director’s Cut, todos los jugadores de Ghost of Tsushima podrán descargar una actualización que implementará nuevas opciones de accesibilidad. Estas incluyen nuevas disposiciones de controles, la capacidad de marcar enemigos durante los combates. También llegarán varias novedades al modo multijugador en línea Legends.

Novedades exclusivas de PS5

Gracias a la capacidad de PlayStation 5 de renderizar escenas cinematográficas en tiempo real, las bocas de los personajes en Ghost of Tsushima Director’s Cut se sincronizarán con los diálogos en japonés. Esta versión del juego también sacará provecho a la retroalimentación háptica del DualSense y el Audio 3D de la última consola de Sony. Esta versión del juego también contará con soporte para resolución 4K a 60 fps y tiempos de carga más veloces.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Ghost of Tsushima Director’s Cut?

La fecha de lanzamiento de Ghost of Tsushima Director’s Cut será el 20 de agosto.

¿A qué consolas llegará?

Tanto los usuarios de PS5 como PS4 podrán disfrutar de Director’s Cut.

¿Qué precio tendrá Ghost of Tsushima Director’s Cut en PlayStation 4 (PS4) y PlayStation 5 (PS5)?

Como todos los títulos ‘first party’ de Sony, Ghost of Tsushima Director’s Cut tendrá un precio de $60 dólares en PS4 y $70 dólares en PS5. Esto es más o menos $226,700 y $264,500 pesos (Colombia), respectivamente. No obstante, los que posean el juego base para PS4 podrán mejorarlo a la Director’s Cut de PS4 por $20 dólares o la de PS5 por $30 dólares. Esto es más o menos $75,600 y $113,340 pesos (Colombia), respectivamente. Los que tengan Director’s Cut para PS4 podrán mejorarlo a la versión para PS5 por $10 dólares o $37,800 pesos (Colombia).

¿Cuáles son los bonos de reserva?

Aquellos que reserven la versión digital de Ghost of Tsushima Director’s Cut recibirán un libro de arte digital y una banda sonora. Esta no solo incluye melodías del juego base, sino algunas nuevas diseñadas para la campaña de la Isla Iki. No menos importante, aquellos que preordenen podrán descargar sin costo la versión para PS4 de Ghost of Tsushima.

¿Se podrá trasladar el progreso del juego de PS4 a Director’s Cut (PS5)?

Sí, podrá trasladarse el progreso del juego de PS4 a Director’s Cut (PS5).

Ghost of Tsushima está disponible para PlayStation 4.

Fuente: PlayStation.Blog