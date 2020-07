Se acerca el Pokémon GO Fest. Igual que el año pasado, cuando este evento sirvió para anunciar la llegada de los Pokémon de quinta generación al juego, en esta ocasión se ha presentado una nueva imagen que no deja duda respecto a la aparición de Chespin, Fennekin y Froakie. Ellos son los Pokémon iniciales de Kalos, la región de Pokémon X/Y.

Pueden ver la imagen a continuación:

Como pueden notar, el trío de la sexta generación no son los únicos que aparecen aquí que no están todavía en Pokémon GO. También vemos a Victini, Whimsicott y las Mega Evoluciones de Lucario, Charizard y Mewtwo. Las Mega Evoluciones ya habían sido anunciadas hace poco junto con otros lanzamientos de la franquicia.

Esto no significa que todos los Pokémon de esa generación van a llegar de golpe al juego. Pokémon GO siempre ha agregado las criaturas poco a poco. De hecho, todavía estamos esperando la llegada de algunos Pokémon muy queridos de la quinta generación. ¡Ni siquiera la cuarta está completa aún!

También se ha presentado un nuevo video promocional de Pokémon GO, justo a tiempo para celebrar su cuarto aniversario y la llegada del nuevo Pokémon GO Fest.

¿Quieren conocer algo interesante? Este comercial fue dirigido por Rian Johnson (Star Wars: Los Últimos Jedi, Entre Navajas y Secretos).

Recuerden que los primeros desafíos semanales del Pokémon GO Fest están activos y ya podemos participar de ellos.

Fuente: sitio web oficial de Pokémon GO