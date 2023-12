JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R: así pelea Wonder of U

Hace dos semanas, gracias a una filtración en la eShop, conocimos que Wonder of U es el último personaje DLC de la segunda temporada de personajes descargables de JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R. Ahora, a unos pocos días de su lanzamiento, Bandai Namco —con un nuevo tráiler— ha despejado lo que muchos fanáticos de los Jojo’s se han preguntado estos días y esto es ¿Cómo peleará Wonder of U en JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R?

Todos los ataques de Wonder of U en JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R son una gran referencian de gran manera a los vistos en las viñetas del ‘manga’. Sin embargo, es un personaje que depende mucho del ‘counter’. Así que solo resta esperar a la llegada del último personaje del pase de temproada 2 de JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R para conocer como serán los combos con los que peleará Wonder of U.

¿Cuándo podremos jugar con Wonder of U en JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R?

Desde la filtración de la eShop de Nintendo Switch que reveló a Wonder of U sabemos que podremos jugar con él desde el viernes 8 de diciembre. Sin embargo, los poseedores del pase de temporada podrán probar a Wonder of U desde el miercoles 6 de diciembre. Adicionalmente, el tráiler del último personaje de la temporada 2 de JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R deja claro que solo controlaremos a Wonder of U y que Toru —su usuario— solo estará presente en algunas escenas cinematográficas que involucren al nuevo personaje jugable.

En nuestra reseña de JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R dijimos que un buen juego de pelea, no tiene que ser necesariamente competitivo para ser bueno, ya que su sistema de pelea —si bien no está a la altura de los grandes del género— es divertido y fácil de entender por alguien que no esté acostumbrado a los juegos de pelea.

Fuente: cuenta oficial en YouTube de Bandai Namco.