Esta semana ya les hemos compartido algunos de los mejores descuentos en partes para PC ‘gamer’ junto a los descuentos —como siempre atractivos— en juegos y periféricos de Nintendo. Así que en esta ocasión en GamerFocus hemos hecho un listado para que sepan dónde comprar, con descuento, en este Black Friday los juegos nominados al GOTY en The Game Awards 2023 para Nintendo, PlayStation y Xbox.

¿Cuáles son los juegos nominados a GOTY en The Awards 2023?

El pasado lunes 13 de noviembre conocimos cuales son los juegos nominados en The Game Awards 2023, entre los cuales por supuesto se encuentran los seis que tienen la posibilidad de convertirse en el GOTY 2023. Todas las categorías, las pueden consultar en el siguiente enlace.

Lista de los nominados a juego del año (GOTY) 2023 en The Game Awards:

¿Dónde comprar los GOTY de Xbox, PlayStation y Nintendo antes y duramte Black Friday 2023?

Entre los nominados a este año se encuentran dos juegos cuyo lanzamiento no ha tenido una distribución física. Estos son Allan Wake 2 y Baldur’s Gate 3. Este último juego, hace un par de días recibió el anuncio del contenido de su edición de colección, la cual cuenta con la copia física del juego. Así que, a continuación, les compartiremos un extracto de nuestra reseña y el enlace para comprar con descuento en este Black Friday, los juegos nominados en The Game Awards 2023 al juego del año (GOTY).

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

En nuestra reseña de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dijimos que el juego es una caja de juguetes digitales. Si BotW reinventó los juegos en mundo abierto permitiendo escalar lo que sea, su secuela va unos pasos adelante ofreciendo herramientas que modifican por completo la forma en que los jugadores se relacionan con Hyrule. Conoce el resto de nuestra opinión en el siguiente enlace.

La edición física de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se encuentra a $59.79 USD — aproximadamente $243.200— con descuento del 15% en Amazon y pueden comprarlo con envío gratis a Colombia en el siguiente enlace. Adicionalmente, en Amazon haa listada una versión europea de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a $49.80 USD —aproximadamente $202.600— con envío gratis a Colombia. Pueden comprar esta versión en el siguiente enlace.

Marvel’s Spider-Man 2

En nuestra reseña de Marvel’s Spider-Man 2 dijimos que, los dos anteriores juegos de el hombre araña y Miles Morales pusieron el listón tan alto que creímos que Marvel’s Spider-Man 2 iba a ser más de lo mismo. Estábamos equivocados. Insomniac se las arregló para construir sobre los mejores elementos de sus anteriores obras —movimiento por los escenarios, combate, calidad técnica e historia— para ofrecer una experiencia aún más increíble. Conoce el resto de nuestra opinión en el siguiente enlace.

La edición física de Marvel’s Spider-Man 2 se encuentra a $67.19 USD — aproximadamente $243.200— y pueden comprarlo en el siguiente enlace.

Resident Evil 4 (remake)

Hace dos meses Capcom lanzó el DLC Separate Ways y pueden conocer nuestra opinión en el siguiente enlace.

En nuestra reseña del ‘remake’ de Resident Evil 4 dijimos que, este juego es un gran ejemplo de cómo hacer un ‘remake’. Capcom ha logrado agregar a la formula original nuevas mecánicas, enemigos, locaciones y ha ordenado la historia para que tenga coherencia con el nuevo canon que está construyendo. Conoce el resto de nuestra opinión en el siguiente enlace.

La edición física del ‘remake’ de Resident Evil 4 para PlayStation 4 se encuentra a $39.98 USD — aproximadamente $163.000— con descuento del 33% en Amazon y pueden comprarlo con envío gratis a Colombia en el siguiente enlace. Mientras tanto, la edición para Xbox Series X se encuentra a $29.70 USD — aproximadamente $120.800— en el siguiente enlace.

Super Mario Bros. Wonder

En nuestra reseña de Super Mario Bros. Wonder dijimos que, el juego intenta servir al legado del Reino Champiñón con influencias en los juegos pasados, NSMB y algo de SM3DW; pero su visión está puesta en un público moderno menos exigente. Para equilibrarlo, desata toda su creatividad en las ‘flores maravilla’ del Reino Flor, que cambian satisfactoriamente la estructura de los niveles como parte de un mundo paralelo. Conoce el resto de nuestra opinión en el siguiente enlace.

La edición física de Super Mario Bros. Wonder se encuentra a $53.50 USD — aproximadamente $217.600— con descuento del 11% en Amazon y pueden comprarlo con envío gratis a Colombia en el siguiente enlace.

