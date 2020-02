Durante los últimos cinco meses, Bandai Namco Entertainment ha estado compartiendo adelantos y demás material promocional sobre One Punch Man: A Hero Nobody Knows. La mayoría de este se ha enfocado en los personajes jugables y el creador de personajes.

Sin embargo, faltando un puñado de días para el lanzamiento del título, la compañía japonesa ha revelado los contenidos que llegarán al juego de acción después de su debut.

A partir de un prematuro tráiler de lanzamiento, en el cual Saitama hace justicia a su apodo acabando de un puño con los demás héroes y villanos controlables, Bandai Namco Entertainment ha confirmado que One Punch Man: A Hero Nobody Knows tendrá un pase de temporada. Este concederá acceso a cuatro «paquetes de personaje», el primero de los cuales estará protagonizado por el artista marcial Suiryu. Estará disponible en abril.

Si bien la compañía japonesa no ha revelado oficialmente la identidad de los futuros personajes, las siluetas al final del adelanto evidencian que dos de ellos son Garou y Watchdog Man. Mientras que el primero es el antagonista del arco argumental que actualmente se está desarrollando en el ‘manga’, el segundo es el héroe rango 12 dentro de la Clase-S. Ambos estarán disponibles en algún momento del tercer semestre de 2020.

Por el momento se desconoce qué más incluirán estos paquetes de personaje. ¿Acaso contendrán elementos estéticos basados en los luchadores descargables, como en Jump Force?

One Punch Man: A Hero Nobody Knows llegará a PS4, Xbox One y PC en 2020. De no haber leído nuestras primeras impresiones de la beta cerrada, recomendamos seguir este enlace.

Fuente: BANDAI NAMCO Entertainment Europe