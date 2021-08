“Batallas frenéticas con armas de fuego fusionadas con un estilo ‘punk rock’”, así describen el director creativo Jason Schroeder y el productor ejecutivo Mark Rubin a XDefiant, el próximo juego de Ubisoft basado en la franquicia de Tom Clancy.

Y eso está mal. Muy mal.

En caso de que no estén enterados, Tom Clancy’s XDefiant será un juego gratis de combates por equipos con diferentes clases de personaje. Pueden leer más al respecto aquí. Al hablar de sus sistemas de juego, podríamos estar describiendo un centenar de títulos similares. Sin embargo, este título destaca un poco por una estética que resulta bastante inusual, no solo en el mundo de los juegos de disparos competitivos, sino en el de Tom Clancy.

Para poder hablar de esto, tenemos que aclarar primero quién era este señor cuyo nombre precede al de tantos títulos de Ubisoft. Rainbow Six, Ghost Recon, The Division y Splinter Cell son solo algunos de ellos.

¿Quién era Tom Clancy?

Este popular novelista fue considerado en vida como uno de los principales exponentes del “suspenso tecnológico” o “techno-thriller”: historias de conspiraciones políticas y espionaje desarrolladas en el mundo moderno.

Clancy saltó rápidamente a la fama con su novela de 1982: La caza del Octubre Rojo. Cuando murió en 2013, había publicado una veintena de novelas, todas increíblemente populares. Estas comenzaron siendo dramas políticos de la Guerra Fría. Eventualmente, héroes como Jack Ryan, John Clark y Ding Chavez se enfrentaron también a terroristas islámicos, amenazas nucleares y hasta narcotraficantes colombianos.

A pesar de la popularidad de su nombre en el mundo de los videojuegos, Tom Clancy trabajó muy poco o nada en los títulos que se le atribuyen. Es verdad que fue cofundador del estudio Red Storm, participo en reuniones creativas del primer Rainbow Six y puso a sus desarrolladores en contacto con asesores militares, pero la gran mayoría de estos juegos simplemente están inspirados en su trabajo y solo usan “su marca” como herramienta publicitaria.

Las políticas de Tom Clancy

No será sorpresa para ningún lector de las obras de este autor el descubrir que Clancy era un hombre profundamente conservador. Sus libros dejan clara una profunda admiración hacia las fuerzas militares de Estados Unidos y sus agencias de inteligencia. También demuestra desconfianza hacia las políticas progresistas y de izquierda. Entre los villanos de sus historias se cuentan no sólo comunistas, sino también activistas ecológicos. No duda en presentar a personajes liberales y demócratas como “débiles” y en la vida real culpó a los políticos de izquierda por los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Los críticos y analistas de sus libros concuerdan en que Clancy tenía una visión muy romántica del poderío militar del mundo occidental. ¿Comienzan a ver por qué no nos encaja la estética ‘punk’ con el nombre de Tom Clancy?

La rebeldía punk

Hoy en día, muchos identifican el ‘punk’ solo con peinados estilo ‘mohawk’ y un género musical “pasado de moda”. Pero el ‘punk’ solía ser mucho más. La contracultura que emergió en el Reino Unido a mediados de los años setenta fue una reacción a un mundo que los jóvenes veían cada vez más apropiado por las corporaciones e intereses de los poderosos, creando una cultura de masas que acababa con la identidad de cada individuo.

La moda, música e ideologías ‘punk’ luchaban contra el consumismo, la guerra, el fascismo y la discriminación. Era una cultura agresiva y directa. Durante los años ochenta, el ‘punk’ se opuso fuertemente a los gobiernos conservadores de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Inglaterra. Pero para entonces ya era una cultura en decadencia. Como suele pasar con todo lo que comienza a popularizarse, los distintivos del ‘punk’ fueron apropiados por la cultura de masas.

La estética punk de Tom Clancy’s XDefiant

Los elementos icónicos del ‘punk’ se han mercantilizado. La moda que antes se identificaba con este estilo ahora se vende en tiendas de marca y las bandas más representativas del género se “vendieron” y sus miembros se convirtieron en millonarios.

Los videojuegos no se mantienen ajenos a esto, sobre todo en la época de los atuendos DLC de pago. No es raro encontrar personajes, trajes y ‘skins’ que imitan el estilo ‘punk’ en juegos como Fortnite y Dauntless. Pero resulta especialmente triste descubrirlos en franquicias que glorifican el militarismo y presentan ideologías de derecha en sus planteamientos. Buenos ejemplos de esto son el UK Punk Pack que podemos adquirir en Call of Duty: Black Ops II y, por supuesto, la estética general de Tom Clancy’s XDefiant.

El logo de este juego presenta un zigzag color fucsia sobre el soldado que siempre acompaña el nombre de Tom Clancy en los juegos de la marca. Se supone que este representa un peinado ‘mohawk’. Esta es la forma mediante la cual, según el productor Mark Rubin, tratarán de “diferenciarse con un estilo rebelde e irreverente de la actitud que normalmente se asocia con Clancy”.

Esto no nos extraña. La estética ‘punk’ lleva años siendo usada como símbolo de la rebeldía, pero se suele usar para representar el “no hacer la tarea y desobedecer a mamá” y no la justa reacción contra la opresión gubernamental y el consumismo que comenzó siendo.

La verdad es que la filosofía de Tom Clancy y los videojuegos inspirados en sus obras simplemente no encaja con las ideologías ‘punk’. De hecho, sus obsesiones militaristas y de supremacía americana son la antítesis de lo que representaba esa cultura.

Entonces, ¿por qué XDefiant se apropia de una estética que no encaja con sus intenciones? Solo podemos pensar que lo hace para destacar en un género saturado por títulos que lucen similar. Existe un meme muy popular desde hace más de una década que dice que todos los juegos de disparos en primera persona lucen iguales. La verdad es que si le quitamos los colores neón y elementos del estilo ‘punk’, XDefiant no se diferenciaría en nada de los juegos con los que intenta competir. No está buscando hacer una declaración de rebeldía contra el mundo moderno, solo quiere parecer menos genérico. Que los jugadores lo reconozcan cuando vean una captura de pantalla.

Un verdadero videojuego ‘punk’

La estética ‘punk’ está sobreutilizada y ha perdido su significado, pero eso no significa que el espíritu ‘punk’ no pueda estar presente en un videojuego. De hecho, es curioso que un título de la misma empresa que criticamos hoy represente mucho de lo que significó esa cultura en su día.

Hablamos de Watch_Dogs 2.

A pesar de ser una obra AAA, este es un juego cuyos protagonistas y su lucha contra una poderosa corporación representa bastante bien la ideología de rechazo a la cultura de masas, la discriminación y la opresión. La exagerada y colorida ‘cultura hacker’ que vemos aquí es un reflejo de los noventa, cuando muchos pensaron que el ciberactivismo y los jóvenes que conocían los secretos del internet serían los artífices del regreso de la cultura ‘punk’.

Su secuela, Watch Dogs: Legion, también puede ser un buen ejemplo de la presencia ‘punk’ en un videojuego. No solo por su ambientación británica, sino porque su trama se enfoca en la lucha de un grupo de rebeldes contra un estado fascista.

Pero el ‘punk’ promovía la cultura del ‘hazlo tu mismo’ en todas sus expresiones, incluyendo la moda y la música. Es por eso que un juego independiente encaja mejor en esta ideología que cualquier AAA. El ejemplo perfecto es Umurangi Generation. Esta obra indie está llena de rabia y rechazo contra el colonialismo, la apropiación cultural, el consumismo y el fascismo. Sus protagonistas y creadores son verdaderos representantes del ‘punk’ moderno.

Por eso, Tom Clancy’s XDefiant —por más colores neón y peinados ‘mohawk’ que tenga— nunca va a ser ‘punk’. El nombre de Tom Clancy nunca podrá estar asociado con el verdadero ‘punk’. Esta marca, igual que Call of Duty, representa fantasías de poder a través de las armas de fuego y celebran la violencia mediante el poder militar. Estas son cosas que las ideologías ‘punk’ siempre rechazaron.