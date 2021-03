En 2021 estamos celebrando el aniversario número 25 de la llegada de Lara Croft a nuestras vidas. Aunque nos hemos enterado que tendremos una serie animada para Netflix basada en Tomb Raider y un nuevo juego móvil, estamos a la espera de un ‘gran anuncio’ a la altura de la franquicia. Mientras tanto, parece que podremos jugar la trilogía moderna de la saga en Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy.

Esta compilación no ha sido anunciada oficialmente, pero apareció accidentalmente en la Tienda Microsoft el fin de semana. La página fue eliminada instantes después, pero no antes de que nos pudiéramos enterar de los detalles al respecto.

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy incluirá Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration y Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Estas son las versiones de dichos juegos que incluyen todos los DLC, tanto de contenido jugable como de atuendos para la protagonista. A continuación pueden ver el listado de contenido que tendrá este paquete.

Aunque no dice si estos juegos tendrán una actualización para las consolas de nueva generación, sí menciona soporte para resolución 4K. Tampoco podemos confirmar si llegará a otras plataformas diferentes a Xbox, pero sería muy extraño que no la viéramos también en PlayStation y PC. La supuesta fecha de lanzamiento será el 18 de marzo de 2021.

La trilogía de juegos incluidos en Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy es excelente y esta es una gran oportunidad que tendrán todos para conocerla o disfrutarla de nuevo.

Via: Eurogamer

Fuente: Resetera