El 28 de mayo del 2019, The Pokémon Company anunció el juego móvil Pokémon Masters, la aplicación Pokémon Home y una más que hasta hoy permanece sin ser lanzada ni vuelta a mencionar: Pokémon Sleep.

Ni siquiera el pasado 26 de febrero, con el más reciente ‘Pokémon Presents’ y la celebración de los 25 años de la franquicia Pokémon, pudimos conocer algo nuevo de esta aplicación que prometía hacer uso productivo –en ámbito jugable– de nuestras horas de sueño.

¿Qué es Pokémon Sleep?

Primero fue Pokémon GO el que llevó a los jugadores a caminar y mejorar su salud mientras se divertían atrapando monstruos de bolsillo, ahora es Pokémon Sleep el que aprovechará las horas de sueño para incentivar la experiencia Pokémon en los jugadores. No es que puedas jugar en tus sueños (aunque no suena tan lejano para el futuro), pero con esta aplicación creada por The Pokémon Company se medirían las horas de sueño de los usuarios y estas tomarían efecto una vez despierten.

El accesorio Pokémon GO Plus+

Los detalles específicos aún no han sido revelados, pero lo cierto es que para contar tales horas de sueño sería necesario un nuevo periférico denominado de forma poco original, Pokémon GO Plus+. El dispositivo usará un acelerómetro refinado para medir el tiempo de sueño y enviar dicha información vía bluetooth al dispositivo móvil con Pokémon Sleep.

Pokémon GO Plus «Plus» (vaya nombre) cumple las mismas funciones que el Pokémon GO Plus original, así que tal como el accesorio Poké Ball Plus para Pokémon: Let’s Go, Pikachu!/Let’s Go, Eevee!, se podría usar en Pokémon GO durante el día sin ningún inconveniente. Y en Pokémon Sleep durante la noche.

¿Cuándo salen Pokémon Sleep y Pokémon GO Plus+?

Pokémon Sleep supuestamente estaría disponible en 2020 para iOS y Android. Para celebrar este anuncio en 2019, los entrenadores de Pokémon GO encontraron una buena cantidad de Snorlax haciendo lo que mejor saben hacer. El accesorio Pokémon GO Plus+ no tenía fecha tentativa de lanzamiento.

Sin embargo, hasta marzo del 2021, The Pokémon Company no ha compartido nueva información sobre la aplicación Pokémon Sleep o el accesorio Pokémon GO Plus+.

¿Cuál es el desarrollador de Pokémon Sleep?

El desarrollo está a cargo de Select Button, mismos que nos trajeron el genial y original ‘spin-off’ de Pokémon para móviles, Magikarp Jump.

El accesorio Pokémon GO Plus «Plus», tal como la primera versión, vuelve a ser producido por Niantic, desarrolladores de Pokémon GO.

Índice de contenidos