Pokémon GO Fest 2021: todo lo que deben saber sobre el evento

Actualmente, The Pokémon Company está celebrando el aniversario 25 de la popular franquicia de Game Freak. Sin embargo, esta no es la única que está cumpliendo años. Resulta que Pokémon GO, el exitoso juego para móviles de Niantic, también está celebrando su quinto cumpleaños. Para celebrar ambas ocasiones, Niantic hará que Pokémon GO Fest 2021 sea la mejor iteración del evento. ¿Lo mejor de todo? No solo participarán los que tengan una entrada para el festival, sino todos los usuarios del juego para móviles.

A continuación, listaremos todo lo que deben saber sobre esta iteración del evento.

¿Cuándo se celebrará el Pokémon GO Fest 2021?

El Pokémon GO Fest 2021 se celebrará el 17 y 18 de julio.

Pokémon GO Fest 2021, día 1: ¡Captura!

El sábado 17 de julio, entre las 10:00 AM hasta las 6:00 PM (hora local), todos los entrenadores disfrutarán de las siguientes características. No importa si no tienen entrada para el evento.

El primer día del Pokémon GO Fest 2021 contará con cuatro horas de hábitats temáticos —jungla, montaña desértica, playa oceánica y cueva— que irán rotando a lo largo del evento. En la hora de cada hábitat, algunos Pokémon aparecerán con más frecuencia: Jungla contará con Scyther, Aipom y Froakie. Montaña desértica contará con Skarmory, Shieldon e Hippopotas. Playa oceánica contará con Dratini, Swablu y Alomomola. Cueva contará con Roggenrola, Stunfisk de Galar y Deino.

del sábado contarán con Pokémon como Hitmontop, Cranidos y Deino. También aparecerán Ponyta de Galar y Zigzagoon de Galar con disfraces especiales. Algunos Pokémon relacionados con la música —tales como Chimecho, Kricketot, Audino y Pikachu con un disfraz especial— aparecerán en forma salvaje durante todo el día.

Todos los jugadores podrán reclamar una camiseta Pokémon GO Fest gratuita para su avatar.

Las versiones variocolor de Whismur, Chimecho, Audino y Tympole debutarán en Pokémon GO.

Los que tengan una entrada del evento disfrutarán de los siguientes beneficios exclusivos:

Los jugadores podrán ayudar al Profesor Willow y a los líderes de los equipos a celebrar el Pokémon GO Fest 2021 completando una investigación especial. De lograrlo, recibirán recompensas extraordinarias. Estas incluyen un encuentro con un Pokémon singular, una camiseta para el avatar y una pose exclusiva para el avatar. Como si eso no fuera suficiente, aquellos que tomen una foto tras completar la investigación se llevarán una sorpresa. Los entrenadores podrán escoger entre Pikachu Estrella del Rock o Pikachu Estrella del Pop. Esta elección decidirá la música que se escuchará al jugar durante el evento. Ambos temas fueron compuestos por el productor musical de Pokémon: Junichi Masuda . ¡También podrán escoger cuáles serán los componentes de la banda! Podrán elegir entre dos pares: Ponyta de Galar o Zigzagoon de Galar y Gardevoir o Flygon.

Los que tengan una entrada al evento colaborarán cada hora para completar un desafío grupal. Si superan el desafío a tiempo, ganarán un bonus que estará disponible en lo que quede del día 1.

Los jugadores podrán completar cuatro desafíos de colección con temática de hábitats.

cuatro desafíos de colección con temática de hábitats. En las horas de cada hábitat, algunos Pokémon se verán atraídos por el Incienso: Jungla : Unown F, Unown G, Ludicolo, Chatot, Leafeon y Serperior Montaña desértica : Flareon, Unown F, Unown G, Tyranitar, Flygon y Throh Playa oceánica : Gyarados, Vaporeon, Azumarill, Unown F, Unown G y Sawk Cueva : Umbreon, Unown F, Unown G, Gardevoir, Absol, y Galvantula

Durante el evento, habrá más posibilidades de que los Pokémon salvajes y los que se ven atraídos por el Incienso sean variocolor. El sábado será más fácil descubrir Pokémon variocolor, tanto salvajes como los atraídos por el Incienso, que el domingo.

Las versiones variocolor de Unown F, Throh y Sawk llegarán por primera vez a Pokémon GO.

Pokémon GO Fest 2021, día 2: ¡Incursión!

El domingo 18 de julio, entre las 10:00 AM y las 6:00 PM (hora local), todos los entrenadores disfrutarán de las siguientes características. No importa si no tienen entrada para el evento.

El domingo girará en torno a las incursiones y el retorno de algunos Pokémon favoritos.

Todos los Pokémon salvajes que aparecieron con más frecuencia el sábado volverán el domingo.

Los que tengan una entrada del evento disfrutarán de los siguientes beneficios exclusivos:

Entrenadores podrán conseguir 10 000 PX adicionales al completar una incursión.

Los jugadores podrán girar los fotodiscos de los Gimnasios para ganar hasta 10 pases de incursión. Se podrán emplear en las incursiones presenciales.

Aquellos que completen la Investigación temporal conseguirán hasta ocho pases de incursión remota. Se podrán usar para participar en una incursión desde cualquier lugar.

Un lote gratuito del evento con tres pases de incursión remota estará disponible en la Tienda el domingo 18 de julio entre las 10:00 AM y las 6:00 PM (hora local).

Todos los Pokémon que se vieron atraídos por el Incienso el sábado se verán atraídos por el Incienso el domingo durante las horas de evento.

Ambos días

A continuación detallaremos todo lo que podrá hacerse durante ambos días del evento. No importa si los entrenadores no tienen entrada para el Pokémon GO Fest 2021.

Las fotos de Entrenadores con el hashtag #PokemonGOFest2021 tendrán la oportunidad de aparecer destacadas en la vista Hoy.

Todos los Módulos Cebo activados durante las horas del evento durarán tres horas.

La música compuesta por Junichi Masuda sonará durante el evento.

Solo se necesitará la mitad de distancia para eclosionar los Huevos durante el evento.

Igglybuff, Chingling y Audino aparecerán al eclosionar Huevos de 7 km.

Habrá tareas de investigación de campo exclusivas del evento y efectos visuales en el mapa.

Los que tengan una entrada del evento disfrutarán de los siguientes beneficios exclusivos:

Abrir regalos y girar las Poképaradas recompensará con pegatinas especiales del evento.

Aquellos que tomen fotografías se llevarán una sorpresa.

Unown F, Unown G y sus versiones variocolor se sentirán atraídos por el Incienso.

Ventajas para usuarios de Android

Gracias a Google Play y a su patrocinio oficial en el evento de Pokémon GO Fest 2021, los Entrenadores disfrutarán de sorpresas y ventajas exclusivas.

Desde ahora hasta el 30 de mayo, los miembros de Google Play recibirá cuatro veces los puntos de Google Play en todas las compras que se lleven a cabo en Pokémon GO. Esto incluye las entradas al evento. También habrá una tarifa especial de obtención de puntos entre el 12 y 18 de julio. Para unirse, basta con seguir este enlace.

El sábado 17 de julio, los entrenadores que usen dispositivos Android recibirán un regalo patrocinado exclusivo que potenciará sus experiencias en el Pokémon GO Fest.

¿Cuánto costará la entrada al Pokémon GO Fest 2021?

El año pasado, las entradas del Pokémon GO Fest costaron $15 dólares (Estados Unidos), más o menos $55,700 pesos (Colombia). Sin embargo, con el fin de que la mayoría de jugadores pueda disfrutar del quinto aniversario de Pokémon GO, este año solo costarán $5 dólares (Estados Unidos). Esto es aproximadamente 18,600 pesos (Colombia).

¿Cómo comprar las entradas?

En la Tienda, los interesados deben tocar la imagen del Pokémon GO Fest 2021 y luego, el botón “Comprar”. A continuación, aparecerá un mensaje emergente que informará la compra de una entrada para el evento. Tras pulsar “Aceptar”, podrán ver la entrada en su Bolsa.

Unos días antes del evento, recibirán una insignia. Cuando abran la aplicación durante el evento, obtendrán acceso al Pokémon GO Fest 2021 y la historia de investigación especial. Esta última podrá completarse en cualquier momento, incluso después de que concluya el evento.

¿Qué diferencias habrá entre la versión paga y gratuita?

Para ver todas las diferencias, basta con seguir este enlace.

Pokémon GO está disponible para dispositivos móviles Android y iOS.

Fuente: página oficial de Pokémon GO