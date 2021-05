‘Days of Play 2021’ es un evento organizado por Sony para celebrar a todos los jugadores de la comunidad PlayStation alrededor del globo. Tras la cuantiosa tanda de regalos de ‘Play at Home’, entre los que se incluyen Horizon Zero Dawn, ahora los jugadores podrán recibir temas dinámicos exclusivos para PlayStation 4 y avatares.

La forma de participar es simple, pues básicamente solo hay que jugar y ganar trofeos. Una vez los jugadores se inscriban al evento en el sitio oficial, cualquier título que jueguen por más de una hora y trofeo que obtengan será añadido a un acumulado total. Si la combinación de todos los jugadores alcanza ciertas metas, conseguirán las recompensas digitales.

Los jugadores obtendrán un total de 17 avatares y tres temas dinámicos, de completar todos los objetivos. Las siguientes son las fechas a tener en cuenta para cada paquete de premios.

Days of Play 2021

Fase 1 – 18 de mayo, 2:00 am – 24 de mayo, 1:59 am, hora Colombia

Objetivo – 2.4 millones de juegos, 7.2 millones de trofeos – 1 avatar, 1 tema

Bonificación – 3 millones de juegos, 8.8 millones de trofeos – 3 avatares

Fase 2 – 25 de mayo, 2:00 am – 31 de mayo, 1:59 am, hora Colombia

Objetivo – 2.9 millones de juegos, 8.5 millones de trofeos – 5 avatares

Bonificación – 3.6 millones de juegos, 10.4 millones de trofeos – 3 avatares

Fase 3 – 1ro de junio, 2:00 am – 7 de junio, 1:59 am, hora Colombia

Objetivo – 3 millones de juegos, 9 millones de trofeos – 1 avatar, 1 tema

Bonificación – 3.7 millones de juegos, 11 millones de trofeos – 3 avatares

Si cada meta es alcanzada, los jugadores que hayan participado en cada uno de los tres escenarios obtendrán un avatar y un tema dinámico adicionales. Cada semana se reinician los conteos.

Más adelante, Sony habilitará una venta especial de ‘Days of Play’ con descuentos, así como un fin de semana multijugador gratuito.

