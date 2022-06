Todo sobre Richter Belmont, el protagonista de Castlevania: Nocturne en Netflix

Durante la presentación especial Netflix Geeked 2022 se anunciaron varios juegos basados en series y series basadas en videojuegos. Allí finalmente pudimos ver un poco de la temporada 5 de la serie animada de Castlevania para Netflix, que tendrá como protagonista a Richter Belmont bajo el subtítulo Nocturne.

Esta noticia no es nueva. Aquellos que han estado pendientes ya sabían que este personaje aparecería en la nueva temporada. Sin embargo, es posible que muchos de ustedes —los que no han seguido fielmente la saga de juegos o son demasiado jóvenes para recordarla— no entienden por qué estamos tan emocionados por la presencia de este hombre de uniforme azul. Pues bien, vamos a explicarles quién es Richter Belmont y qué podemos esperar de Castlevania: Nocturne en Netflix.

¿Quién es Richter Belmont?

A lo largo de los años, hemos podido controlar a este personaje en varios juegos de la saga, incluyendo algunas de sus entregas más populares. Gracias a esto se convirtió en uno de los íconos más reconocibles de Castlevania. Incluso se hizo merecedor de una aparición en Super Smash Bros. Ultimate junto a Simon Belmont, el protagonista del primer título de la franquicia.

Richter Belmont nació alrededor del año 1770 y fue entrenado desde niño en el uso del látigo para enfrentar las fuerzas del mal. Es descendiente de Trevor Belmont, el personaje protagonista de Castlevania III y la serie de Netflix, pero los separan 300 años de historia. No sabemos si este elemento se va a mantener en la serie o lo harán más cercano. También sabemos que desciende directamente de Simon, pero el material canónico es algo vago al respecto y no sabemos si es su bisnieto o tataranieto. También es posible que sea hijo de Juste Belmont, protagonista de Harmony of Dissonance. Esto encaja en la cronología, pero no hay nada que lo confirme.

Richter es canónicamente considerado el más poderoso entre los miembros del clan Belmont. Ha sido el único capaz de usar el poder escondido en los artilugios de los cazavampiros, es el más hábil con el látigo ‘vampire killer’ y capaz de dar saltos impresionantes que casi le permiten volar.

Cuando dijimos que Richter aparecía en unas de las entregas más populares de Castlevania nos referimos principalmente a Symphony of the Night. En este título acompaña al que probablemente sea el personaje favorito de los fanáticos: Alucard. Es gracias a este juego que este miembro de la familia Belmont se convirtió en protagonista de miles de cosplay, fanarts y fanfics.

Los juegos de Richter Belmont

Antes de continuar debemos advertir que haremos ‘spoilers’ de varios juegos, especialmente Symphony of The Night. No sabemos si Nocturne, la temporada 5 de la serie de Castlevania en Netflix, va a usar estos mismos elementos.

Rondo of Blood

Richter todavía era muy joven cuando se encontró con su destino. Un hechicero llamado Shaft y sus seguidores revivieron a Drácula y secuestraron varias jóvenes para que le sirvieran como alimento. Entre ellas se encontraba Annette, la prometida de Richter. Debido a esto, el cazavampiros encuontró una razón personal para enfrentar al conde, además del deber de su clan.

Con la ayuda de Maria Renard, una niña con grandes poderes mágicos, Richter derrota al ejército de las tinieblas y al mismo Drácula, rescatando a Annette en el proceso.

Este juego fue lanzado en 1993 para la consola PC Engine (TurboGrafx 16) en Japón. El resto del mundo no lo recibió oficialmente hasta 2007, cuando se lanzó una versión mejorada para la colección The Dracula X Chronicles en PSP.

Dracula X

En lugar de Rondo of Blood, occidente recibió este juego para Super Nintendo. Se trata de una versión alterna de la misma historia de Richter Belmont con enemigos e historia similar, pero escenarios y desarrollo completamente diferentes. En general, no fue tan bien recibido como el juego de PC Engine y no es considerado canon.

Este juego salió originalmente en 1995 y recientemente formó parte de la compilación Castlevania Advance Collection, cuya reseña pueden encontrar aquí. Entre las principales diferencias de la historia con la de Rondo of Blood están que no se puede jugar con Maria y que ella y Annette son hermanas. Dependiendo de la ruta que sigamos, es posible que Annette muera y Richter tenga que enfrentar una versión vampírica de ella, lo que puede cambiar el final.

Symphony of the Night

Aunque el protagonista de este excelente juego de 1997 para el primer PlayStation es Alucard, Richter juega un papel muy importante en la trama. La historia comienza con su desaparición al mismo tiempo en que el castillo de Drácula aparece, solo cinco años después de los eventos de Rondo of Blood.

Tanto Alucard como Maria comienzan a explorar el lugar, sólo para descubrir que Richter parece haberse vuelto malvado y tomado control del ejército de Drácula.

El miembro del clan Belmont no está haciendo esto por voluntad propia, pues está controlado por el hechicero Shaft. Con la ayuda de Maria, Alucard saca a Richter del hechizo, derrota a Shaft y enfrenta a su propio padre.

Esta historia continúa en Nocturne of Recollection, un drama de audio en el que Richter —a pesar de haber abandonado su destino, avergonzado de haberse dejado manipular por Shaft— toma de nuevo el látigo para ayudar a Alucard y Maria a enfrentar el íncubo Magnus. Aquí pueden encontrar una traducción al inglés de esa historia.

Al final de esta aventura, Richter abandona para siempre la cacería de vampiros y entrega el ‘vampire killer’ al clan Morris —formado por otra línea de descendientes de Trevor y Sypha— para que continúen con el legado de los Belmont.

Portrait of Ruin

Un siglo después de su muerte, Richter Belmont aparece como una visión para Jonathan Morris —el heredero del látigo ‘vampire killer’— para ayudarlo a liberar su verdadero poder y poder usarlo para enfrentar al vampiro Brauner, la muerte y al mismo Drácula.

Richter Belmont también es controlable, gracias a códigos secretos o contenido descargable, en Castlevania: Symphony of the Night, Harmony of Dissonance y Portrait of Ruin. Sin embargo, ninguna de estas campañas es considerada canónica.

¿Qué podemos esperar de Richter Belmont en la serie de Netflix Castlevania: Nocturne?

Como pudieron notar, este es uno de los personajes con una de las historias más interesantes y elaboradas de la franquicia. Todavía no sabemos cuáles son los planes que los escritores de la temporada 5 de Castlevania en Netflix tienen para Richter Belmont, pero creemos que pueden ser adaptaciones ligeras de los eventos de Rondo of Blood y Symphony of the Night. Su subtítulo ‘Nocturne’ puede ser una referencia al título original japonés de uno de esos juegos: Nocturne in the Moonlight.

Nos encantaría que la próxima temporada nos muestre a Richter y Maria salvando a Annette de las garras de Shaft. La siguiente temporada podría dar un salto en el tiempo y mostrarlo como el villano que es al comienzo de SotN, enfrentándose a Alucard antes de revelar quién lo controla. Esto por supuesto, tendrá que acomodarse al hecho de que Drácula ya no es un villano al final de la temporada 4.

¿Qué pasará finalmente? No podemos esperar para descubrirlo cuando Castlevania: Nocturne se estrene en Netflix.