Como sugiere su nombre, Riot Forge Showcase fue una exhibición de los juegos desarrollados bajo la marca Riot Forge. Anunciada en 2019, esta es una iniciativa por medio de la cual Riot Games busca unir fuerzas con estudios independientes de todo el mundo para crear experiencias individuales y así expandir la mitología del universo de League of Legends.

A partir de hoy, un par de estas experiencias ya están disponibles. Sin embargo, hay muchas más en desarrollo. El mencionado directo nos permitió conocer un par de estos proyectos. A continuación podrán ver todos los anuncios y juegos presentados en Riot Forge Showcase.

Song of Nunu: A League of Legends Story

Riot Forge Showcase comenzó con una grata sorpresa. Con la ayuda de Riot Forge, Tequila Works está trabajando en un juego de aventura protagonizado por Nunu y Willump. Reminiscente a The Last Guardian, Song of Nunu: A League of Legends Story permitirá que los jugadores tomen control del joven miembro de la tribu Notai en búsqueda de su madre. Mientras que Nunu podrá utilizar su flauta para interactuar con el entorno y domar ciertas criaturas, Willump se encargará de defenderlo de las inclementes condiciones de Fréljord.

La fecha de lanzamiento de Song of Nunu: A League of Legends Story será en 2022. Llegará a PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Switch y PC vía Steam, GOG y Epic Games Store.

Hextech Mayhem: A League of Legends Story

Anunciado la semana pasada, Hextech Mayhem: A League of Legends Story es un juego de musical desarrollado por Choice Provisions. En los zapatos de Ziggs, los jugadores deben causar caos al ritmo de la música. ¡Incluso hay secciones en las que son libres para improvisar!

Hextech Mayhem: A League of Legends Story ya está disponible para Nintendo Switch y PC vía Steam, GOG y Epic Games Store. Posteriormente llegará a la plataforma Netflix Juegos.

CONV/RGENCE: A League of Legends Story

Después de 2 años sin noticias tras su revelación en The Game Awards 2019, Double Stallion Games y Riot Forge han revelado jugabilidad de su próximo título: CONV/RGENCE. Protagonizado por Ekko, este será un ‘beat ‘em up’ ambientado en las calles de Zaun con un énfasis en la exploración y una mecánica que permitirá al protagonista rebobinar el tiempo.

La fecha de lanzamiento de CONV/RGENCE: A League of Legends Story será en 2022. Llegará a PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S, Switch y PC vía Steam, GOG y Epic Games Store.

Ruined King: A League of Legends Story

Tras la resurrección de Viego, el Rey Arruinado, cinco campeones —Miss Fortune, Illaoi, Braum, Pyke, Ahri y Yasuo— deben unir fuerzas para mantener a raya la amenaza de la Niebla Negra. Desarrollado por Airship Syndicate, Ruined King es un RPG por turnos que permitirá a los amantes de League of Legends explorar Bilgewater y las Islas de las Sombra. Similar a la franquicia Atelier, todos los actores en los combates están repartidos en una línea de tiempo. Esto dictará sus turnos, pero ciertas habilidades pueden adelantarlos o atrasarlos.

Ruined King: A League of Legends Story ya está disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC vía Steam, GOG y Epic Games Store. Luego llegará a PS5 y Xbox Series X/S.

¿Cuáles fueron sus anuncios y juegos favoritos de los presentados en Riot Forge Showcase? ¡Dígannos qué campeón de League of Legends merece su propio juego!

Fuente: comunicado de prensa de Riot Games