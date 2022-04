Rumor: revelan posible fecha de lanzamiento de Among Us VR

La popularidad de Among Us nos ha hecho jugarlo hasta el cansancio y hacer guías de todos sus mapas: The Skeld, MIRA HQ, Polus y The Airship. Sin embargo, en estos momentos los fanáticos están más atentos a una posible fecha de lanzamiento de Among Us VR que se pudo haber filtrado en las últimas horas.

Among Us VR fue anunciado durante The Game Awards 2021. Desde entonces ha habido poca información, pues lo único que sabía el público es que estaría disponible en Oculus Quest 2. No obstante, parece que las cosas van a cambiar pronto, pues se habría filtrado su fecha de lanzamiento.

Todo se debe a la plataforma SteamDB, un proyecto independiente que reúne datos sobre Steam. Usando minería de datos, parece que esta página descubrió que Among Us VR se lanzaría el 10 de noviembre de 2022. No obstante, hace la salvedad de que este podría ser un error. Esto es interesante porque ni siquiera hay un perfil oficial del juego en Steam aún.

¿Nos confirmarán la fecha de Among Us VR?

one week! one week!

Meta Quest Gaming Showcase emergency meeting countdown celebration dance party! pic.twitter.com/SPil2nwSZs — Among Us VR (@AmongUsVR) April 13, 2022

Tal vez la información se hubiera quedado como un simple rumor, pero cobró sentido cuando la cuenta oficial de Twitter de Among Us VR publicó lo siguiente:

«¡Una semana, una semana! Baile de fiesta de celebración por cuenta regresiva para Meta Quest Gaming Showcase (evento de Meta)»

Con esto, es casi seguro que tendremos nueva información oficial sobre el proyecto durante este evento. Según Meta, este tendrá lugar el próximo 20 de abril de 2022 y será transmitido a través de Facebook, Youtube, Twitch y Horizon Venues.

Fuente: SteamDB