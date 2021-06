Durante los últimos años se había rumoreado que Rocksteady —estudio mejor conocido por desarrollar Batman: Arkham Asylum (2009), City (2011) y Knight (2015)— estaba trabajando en un nuevo juego basado en DC Comics. Sin embargo, este no sería protagonizado por el hombre murciélago. Múltiples reportes señalaban que se trataría de un título de Superman o la Liga de la Justicia. En retrospectiva, no eran del todo incorrectos. Sin embargo, no fue hasta la primera edición de DC FanDome que Rocksteady reveló su próximo juego.

A través de un tráiler cinematográfico, el estudio presentó Suicide Squad: Kill the Justice League. Si bien mantendrá elementos la saga Arkham, este título buscará ofrecer una experiencia diferente. No obstante, cabe señalar que el anuncio del juego no reveló demasiado.

Por medio de este artículo, recopilaremos toda la información revelada sobre el proyecto. Esto incluye detalles sobre la jugabilidad, el doblaje y los requisitos del juego de Suicide Squad.

¿Cuándo es la fecha de lanzamiento del juego Suicide Squad: Kill the Justice League?

El tráiler de anuncio de Suicide Squad: Kill The Justice League dio a conocer que el lanzamiento del juego será en algún momento de 2022. Se desconoce la fecha específica.

¿A qué plataformas llegará?

Suicide Squad: Kill the Justice League llegará a PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC.

¿Ya se puede reservar?

Todavía no se puede reservar Suicide Squad: Kill the Justice League.

¿De qué tratará la historia del juego de Suicide Squad?

Por el momento, muy poco se sabe sobre la trama de Suicide Squad: Kill the Justice League. El tráiler de anuncio sugiere que Brainiac ha tomado control de la Liga de la Justicia. Sin sus héroes, el gobierno norteamericano se ve obligado a depender del Escuadrón Suicida.

¿La historia del juego de Suicide Squad se ambientará en la misma continuidad que la saga Arkham?

Sí, Kill the Justice League se ambientará en la misma continuidad que la saga Arkham.

¿Qué personajes podrán controlarse?

El tráiler de anuncio de Suicide Squad: Kill The Justice League da a conocer cuatro personajes controlables: Harley Quinn, Deadshot, King Shark y Capitán Búmeran. Por el momento se desconoce si estos serán los únicos supervillanos con los que se podrá jugar.

¿Tendrá multijugador cooperativo?

Sí, el juego de Suicide Squad tendrá multijugador en línea. Hasta cuatro jugadores podrán unir fuerzas, cada uno en control de uno de los villanos que compondrán el Escuadrón Suicida.

¿Podrá jugarse en solitario?

Aunque el título incentivará a unir fuerzas con otros jugadores, también ofrecerá la posibilidad de jugar en solitario. En este caso, los tres personajes restantes serán controlados por la IA. No menos importante, el jugador podrá intercambiar libremente el control entre personajes.

¿Cómo será la jugabilidad del juego Suicide Squad: Kill the Justice League?

Poco después del tráiler de anuncio, Sefton Hill —director creativo en Rocksteady— dio a conocer que el juego de Suicide Squad será un híbrido entre elementos de la saga Arkham y el género de disparos. Esto sugiere que Kill The Justice League será un juego de disparos en tercera persona. Hill también dio a conocer que habrá un gran énfasis en el desarrollo y la personalización de armas. Esto apunta a que habrá elementos RPG y la capacidad de personalizar el equipamiento del escuadrón jugará un papel importante en la experiencia de juego. No obstante, sigue sin haber un tráiler de jugabilidad del juego de Suicide Squad.

¿Todos los personajes tendrán habilidades únicas?

Aunque Warner Bros. Games no ha compartido un tráiler de jugabilidad, el adelanto de anuncio sugiere que todos los miembros del Escuadrón Suicida tendrán roles específicos.

¿Será un juego de mundo abierto?

Sí, Kill the Justice League permitirá explorar una recreación de Metrópolis.

¿Será un juego como servicio?

Aunque Rocksteady todavía no lo ha confirmado, parece que Suicide Squad: Kill the Justice League será un juego como servicio. En el caso de que esto sea verdad, no se sabe cómo hará el estudio para que los jugadores jueguen constantemente. ¿Acaso habrá eventos de tiempo limitado o una narrativa que se desarrollará a lo largo de múltiples temporadas? Habrá que esperar un futuro comunicado de Rocksteady, que probablemente será emitido en E3 2021.

¿Cómo funcionará el sistema de progresión?

Suponiendo que sea un juego como servicio, lo más probable es que el sistema de progresión de Kill the Justice League funcione como el de Destiny 2 y Marvel’s Avengers. En otras palabras, los jugadores recolectarán armas y equipamiento de mayor poder a medida suban de nivel. Por medio de estas recompensas, podrán hacer frente a amenazas más peligrosas.

¿Cuáles son los requisitos para jugar en PC?

Por el momento, Rocksteady ni Warner Bros. Interactive Entertainment han revelado los requisitos para PC del juego de Suicide Squad. Se espera que los requisitos sean revelados cuando se dé a conocer la fecha de lanzamiento del juego de Suicide Squad.

¿Quiénes están detrás del doblaje del juego Suicide Squad: Kill the Justice League?

El tráiler de anuncio Suicide Squad: Kill the Justice League sugiere que el juego tendrá un doblaje al español latino. Sin embargo, cabe señalar que aún no se sabe si las voces del adelanto serán las definitivas para el doblaje latino del juego de Suicide Squad:

¡Este artículo será actualizado a medida que se revele más información!