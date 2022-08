Tecnología

Durante el mes de mayo del 2022, GamerFocus tuvo la oportunidad de entrevistar a Alex Ziebert —Marketing Técnico de Nvidia para Latinoamérica—. En esta charla, Alex nos contó que la GPU más popular entre los ‘gamers’ de Latinoamérica es la RTX 3050. Las últimas semanas probamos la GPU PALIT RTX 3050 Dual, gracias a una unidad prestada por Nvidia Latinoamérica. Así que es momento de comprobar de primera mano por qué la RTX 3050 es la GPU más popular entre los ‘gamers’ de Latinoamérica.

¿Que ofrece la PALIT RTX 3050 Dual?

Por si se preguntan cuántos y que puertos tiene la GPU PALIT RTX 3050 Dual, les que contamos que esta tarjeta de vídeo tiene tres DisplayPort (DP1.4a x 3) y un puerto HDMI 2.1.

La GPU o tarjeta de vídeo PALIT RTX 3050 Dual es el modelo estándar, ya que la marca cuenta con dos RTX 3050 de un solo ventilador (StrormX) y otra tarjeta de la misma serie con doble ventilador y ‘overclock’ de fábrica. Las especificaciones de memoria y los valores de los CUDA, ancho de banda, relojes de memoria y gráficos de la PALIT RTX 3050 Dual los encuentran a continuación:

Especificaciones de la GPU o tarjeta de vídeo PALIT RTX 3050 Dual

Cantidad de memoria 8 GB Interfaz de la Memoria 128 bits DRAM Type GDDR6 Reloj de Gráficos 1552 MHz Reloj de Boost (MHz) 1822 MHz Reloj de la Memoria 14 Gbps Núcleos CUDA 2560 Ancho de banda de memoria (GB / seg) 224 La GPU (GA106) de 8 GB de la PALIT RTX 3050 Dual tiene 12 mil millones de transistores y 2560 ‘shaders’ unificados y soporte para DirectX12.

La tarjeta de vídeo PALIT RTX 3050 Dual cuenta con un modo semipasivo, el cual evita que los ventiladores de la GPU se accionen hasta no llegar a una temperatura elevada. De esta manera, las tarjetas de vídeo o GPU que cuentan con un modo semipasivo tienen una «vida más prologada» en comparación a otros productos que no cuentan con este sistema y sus ventiladores siempre están encendidos, causando un deterioro rápido de sus componentes internos.

La PALIT RTX 3050 Dual es la primera GPU o tarjeta de vídeo de la familia RTX en ser destinada para el público general.

En cuanto al diseño, la GPU PALIT RTX 3050 Dual cuenta con una placa trasera (backplate) de plástico. Esta, aunque en un principio da la sensación de no cumplir con su cometido, nos ha sorprendido. Ya que durante nuestras pruebas con juegos que exigieron la PALIT RTX 3050 Dual no se presentó un incremento significativo en la temperatura de la unidad prestada por Nvidia Latinoamérica para este análisis. Incluso vale la pena resaltar que la GPU PALIT RTX 3050 Dual tiene unos niveles de ruido bajos, lo cual es ideal para aquellos que se molestan por el ruido o ‘coil whine’ de algunas GPU.

Una tarjeta de vídeo para jugar en 1080p

La PALIT RTX 3050 Dual es el punto de entrada para que los jugadores conozcas las tecnologías Ray Tracing y Deep Learning Super Sampling (DLSS). Claro está, no todos los juegos que tienen la opción de Ray Tracing pueden usar esta tecnología con la PALIT RTX 3050 Dual. Ya que esto depende de los requerimientos del juego. Durante nuestras pruebas, las cuales hicimos en un PC con un procesador Ryzen 7 3700X, 16 GB de memoria RAM DDR5, SSD PCIe NVMe 970 EVO Plus y una ‘motherboard’ o tarjeta madre ROG Crosshair VIII Hero.

La PALIT RTX 3050 Dual se comporta de manera sobresaliente con cargas graficas atmosféricas fuertes como la lluvia.

Cabe resaltar que, si bien la GPU o tarjeta de vídeo PALIT RTX 3050 Dual es capaz de correr juegos a resoluciones de 2K y 4K, todas nuestras pruebas fueron hechas con una resolución de 1080p. Esto con el fin de obtener el máximo de calidad y fluidez grafica. FI 22 gracias al DLSS con una resolución de 1920 x 1080 alcanza hasta 109 FPS con una configuración grafica «alta».

Ventajas de la serie RTX

El logo de GeForce RTX en la tarjeta de vídeo GPU PALIT RTX 3050 Dual tiene soporte para luz RGB, la cual puede ser configurada por medio del ‘software ThunderMaster de PALIT.

Gracias la tecnología DLSS, la GPU PALIT RTX 3050 Dual, es capaz de correr con ajustes gráficos altos juegos como God of War, The Medium o Marvel’s Guardians of the Galaxy a 60 FPS. Esto no quiere decir que juegos como Elden Ring no corran de manera «decente» en la tarjeta de vídeo PALIT RTX 3050 Dual. Ya que con esta GPU el último juego de Fromsoftware corre de 55 a 78 FPS. Esto depende de la cantidad de elementos que se tengan en pantalla. Nuestra recomendación es correr Elden Ring con gráficos altos a una resolución de 1920 x 1080 para incluso superar la fluidez del juego en consolas de actual generación.

¿Cuánto cuesta la GPU o tarjeta de vídeo PALIT RTX 3050 Dual en Colombia?

¿Es recomendable comprar la GPU o tarjeta de vídeo PALIT RTX 3050 Dual?

El motor RE Engine de Capcom, que usa el juego Exoprimal que probamos durante el tiempo en el que analizamos la tarjeta de vídeo PALIT RTX 3050 Dual corre a una tasa de fotogramas por segundo de entre 57 y 70 con los ajustes gráficos altos.

Varios son los factores que han hecho que comprar tarjetas de vídeo o consolas no sea fácil para los ‘gamers’ de Colombia o la región. Así que es normal que muchos se pregunten cuánto cuesta y si es recomendable comprar la GPU o tarjeta de vídeo PALIT RTX 3050 Dual. Así que nuestra opinión es que la GPU PALIT RTX 3050 Dual es una gran compra si ya tenemos un PC de gama media y queremos correr juegos con una gran calidad sin tener que hacer una gran inversión.

Esta GPU corre juegos actuales con resoluciones superiores a las de una Xbox One o PlayStation 4 y en algunos casos similares a que se pueden ver en una Xbox Series S|X o PlayStation 5 con el elemento adicional de contar con tecnologías de Nvidia como DLSS, Ray Tracing y ser compatible con monitores con G-Sync. Toda una entrada por la puerta del frente al mundo del PC Gamer.

Ya hablamos de las ventajas de la GPU PALIT RTX 3050 Dual, ahora es momento de conocer cuánto cuesta la GPU o tarjeta de vídeo PALIT RTX 3050 Dual en Colombia. Así que, como es de esperarse debido a la falta de inventario —el cual ya está siendo solucionado en nuestra región— el precio de la GPU PALIT RTX 3050 Dual no es del todo amable para la economía de Colombia. Según Nvidia, el precio sugerido de la tarjeta de vídeo o GPU PALIT RTX 3050 Dual en Colombia es de $1.850.000 pesos.

Analisis hecho con una tarjeta de video PALIT RTX 3050 Dual dada en préstamo por Nvidia Latinoamérica.