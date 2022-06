My Hero Academia temporada 6: nuevo tráiler muestra la será la “Guerra de liberación paranormal”

TOHO animation ha compartido un nuevo tráiler de la temporada 6 de My Hero Academia (Boku no Hero Academia), el cual nos muestra algunas imágenes del próximo arco argumental que adaptará el ‘anime’ de Bones.

¿Qué arco argumental del ‘manga’ adaptará la temporada 6 del ‘anime’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia)?

Luego del final de la temporada 5 de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) es normal que aquellos que no siguen el ‘manga’ se pregunten qué arco argumental del ‘manga’ adaptará la temporada 6 del ‘anime’. La temporada 5 de este ‘anime’ abarco, con un total de 26 episodios, tres arcos argumentales del ‘manga’.

Así que es probable que el ‘anime’ del 2022 de My Hero Academia solo adapte el arco argumental número 22 del ‘manga’. Este arco argumental del ‘manga’ de Horikoshi, que será adaptado en el ‘anime’ del 2022 de My Hero Academia, es conocido como la “Guerra de liberación paranormal” y abarca los capítulos 253 al 306 del ‘manga’ de Kohei Horikoshi. Una vez adaptada esta historia el ‘anime’ My Hero Academia (Boku no Hero Academia) entrará en su etapa final.

¿Cuándo saldrá o cuál es la fecha de estreno de la temporada 6 de My Hero Academia (Boku no Hero Academia)?

Cuál será la fecha de estreno exacta de la temporada 6 de Boku no Hero Academia.

El próximo arco que será adaptado en el ‘anime’ de My Hero Academia es para gran parte de sus fanáticos uno de los más importantes, así que es normal que se pregunten cuándo saldrá o cuál es la fecha de estreno de la temporada 6. Sin embargo, TOHO animation no ha dado una fecha de estreno exacta para el ‘anime’ del 2022 de My Hero Academia. Lo único que sabemos es que la temporada 6 del ‘anime’ My Hero Academia, que abarcará la “Guerra de liberación paranormal”, sale en algún momento de octubre del 2022.

Más contenido de My Hero Academia (Boku no Hero Academia) en GamerFocus

Fuente: canal oficial de TOHO animation en YouTube