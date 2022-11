Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) temporada 2: tráiler, ‘opening’, episodios y cuando sale en Netflix

El 2022 ha sido un año lleno de noticias de los ‘anime’ de pelea de Netflix como Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok). Hace 8 meses, Netflix compartió el primer tráiler de la parte 2 de Hanma Baki y hace tan solo tres meses nos enteramos cuándo saldrá la nueva temporada de Kengan Ashura. Sin embargo, no esperabamos que de los tres ‘anime’ de pelea de Netflix, Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) fuera el primero de estos ‘anime’ en ser estrenado.

El tráiler revela, además de cuándo sale el episodio 1 al 10 en Netflix, el nombre del ‘opening’ y ‘el ‘ending’ de la temporada 2 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok).

¿Cuándo sale o inicia la nueva temporada (2) de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) en Netflix?

Si son aquellos que no pueden esperar para conocer cuándo sale o inicia la nueva temporada (2) de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) en Netflix, les contamos que el ‘anime’ basado en el ‘manga’ escrito por Takumi Fukui y Shinya Umemura e ilustrada por Ajichika estará disponible para los suscriptores de Netflix el jueves 26 de enero del 2023.

¿Cuántos episodios tendrá la nueva temporada (2) de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok)?

Ya sabemos que el 26 de enero del 2023 será estrenada la nueva temporada (2) del ‘anime’ de peleas de Netflix Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok). Este día estarán disponibles el episodio 1 hasta el 10. Sin embargo, el nuevo adelanto de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) ha revelado que la nueva temporada (2) de este ‘anime’ tendrá un total de 15 episodios. Los episodios finales (11 al 15) de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok), según Netflix, llegarán en algún momento del 2023.

El anterior adelanto reveló el nombre de los ‘seiyu’ de Hercules, Buddha y Jack el Destripador.

¿Cuál es el ‘opening’ y el ‘ending’ de la nueva temporada de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok)?

La cantante de J-pop Minami, conocida por interpretar el ‘opening’ de Urusei Yatsura (2022), es la encargada de cantar «Rude, Loose Dance«. Esta es la canción de apertura de la temporada 2 de Shūmatsu no Valkyrie. Por otro lado, el ‘ending’ estará a cargo de Masatoshi Ono —conocido por interpretar el ‘opening’ de Hunter x Hunter (2011)— y la canción se llamará «Inori«.

¿Cuáles serán las peleas de la temporada 2 de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) y quiénes son los nuevos ‘seiyu’?

La primera pelea será entre Jack el Destripador —interpretado por Tomokazu Sugita (Joseph Joestar en JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle)— contra Hércules —interpretado por Katsuyuki Konishi (Roberto Hongō en Captain Tsubasa 2018)—. La segunda pelea que conocemos que ocurrirá en la segunda temporada de Shūmatsu no Valkyrie (Record of Ragnarok) será entre Raiden Tameemon —interpretado por Subaru Kimura, conocido por interpretar el ‘opening’ de Kamen Rider Revice— contra Shiva. Este personaje y los demás de la temporada 1 de Shūmatsu no Valkyrie serán interpretados por los mismos ‘seiyu’.

¿Cuál es la historia de Shūmatsu no Valkyrie?

Cada 1000 años, todos los dioses se reúnen en la “Conferencia por la Supervivencia de la Humanidad”. Unánimemente, todas las deidades deciden que es momento de que la humanidad sea completamente destruida por sus cientos de errores. Sin embargo, antes del veredicto final, Brunilda —la mayor de las 13 valquirias— hace una objeción.

“¿Por qué no poner a prueba a los humanos?”, propone.

A través del torneo conocido como “Ragnarok”, Brunhilda busca dar una oportunidad a la humanidad para que se defienda del juicio de los dioses. Las reglas son simples: 13 guerreros de la humanidad hacen frente a 13 dioses en combates 1 contra 1 a la muerte. El primer bando en obtener 7 victorias será el ganador. A pesar de contar con individuos excepcionales de su lado, ¿puede la humanidad hacer frente al poder ilimitado de los dioses?

Si quieren conocer más sobre la historia de Record of Ragnarok, antes del inicio de la temporada 2, en GamerFocus tenemos un espacio a los personajes de la temporada 1 y 2 de Shūmatsu no Valkyrie, los cuales listaremos a continuación:

