One Piece: esta es la recompensa de Luffy después del arco de Wano

El pasado fin de semana conocimos la fecha de estreno del episodio que dará inicio al arco de Egghead en el ‘anime’ de One Piece. Ahora, el canal oficial de One Piece en YouTube ha compartido un vídeo que celebra que Monkey D. Luffy es uno de los cuatro emperadores, mientras que nos hace un recuento de la recompensa de Luffy a traves de la historia de One Piece hasta llegar al monto que tiene luego de derrotar a Kaido al final del arco de Wano.

¿Cuál es la recompensa de Luffy luego del final del arco de Wano?

El vídeo nos da un repaso por las aventuras de Luffy y hace hincapié en los arcos donde ha crecido su recompensa. Así que además de conocer cuál es la recompensa de Luffy después del final del arco de Wano, les contaremos en qué arco ha cambiado la recompensa del capitán de los sombrero de paja a lo largo del ‘manga’ y el ‘anime’ de One Piece.

Arcos argumentales de One Piece en los que ha incrementado la recompensa de Monkey D Luffy:

Arlong Park : al final de este arco argumental de One Piece, la recompensa de Luffy fue de treinta millones de berries (30.000.000).

: al final de este arco argumental de One Piece, la recompensa de Luffy fue de treinta millones de berries (30.000.000). Arabasta : al terminar este arco argumental de One Piece, la recompensa de Luffy fue de cien millones de berries (100.000.000).

: al terminar este arco argumental de One Piece, la recompensa de Luffy fue de cien millones de berries (100.000.000). Enies Lobby : al final de este arco argumental de One Piece, la recompensa de Luffy fue de trecientos millones de berries (300.000.000).

: al final de este arco argumental de One Piece, la recompensa de Luffy fue de trecientos millones de berries (300.000.000). Marineford : al terminar este arco argumental de One Piece, la recompensa de Luffy fue de cuatrocientos millones de berries (400.000.000).

: al terminar este arco argumental de One Piece, la recompensa de Luffy fue de cuatrocientos millones de berries (400.000.000). Dressrosa : al final de este arco argumental de One Piece, la recompensa de Luffy fue de quinientos millones de berries (500.000.000).

: al final de este arco argumental de One Piece, la recompensa de Luffy fue de quinientos millones de berries (500.000.000). Whole Cake : al terminar este arco argumental de One Piece, la recompensa de Luffy fue de mil quinientos millones de berries (1.500.000.000).

al terminar este arco argumental de One Piece, la recompensa de Luffy fue de mil quinientos millones de berries (1.500.000.000). Wano: este es el arco que recién ha terminado en el episodio 1085 del ‘anime’ de One Piece y al final de este la recompensa de Luffy es de tres mil millones de berries (3.000.000.000).

¿Cuál es la historia de Egghead, el arco de One Piece que inicia en enero del 2024?

Los Piratas del Sombrero de Paja, siguiendo la ruta trazada por su Log Pose llegan a la misteriosa isla futurista llamada Egghead. En este lugar reside el Dr Vegapunk. Sin embargo, además de la llegada de los sombrero de paja, tras recibir una información sobre las investigaciones de Vegapunk sobre descubrimientos hechos por el del Siglo del Vacío, el Gobierno Mundial decide enviar al CP0 —comandados por Rob Lucci— para asesinar a Vegapunk.

¿Cuándo comienza el arco argumental de Egghead en el ‘anime’ de One Piece?

Por fin conoceremos quién es el Dr Vegapunk.

Sí se preguntan cuándo comienza el arco argumental de Egghead en el ‘anime’ de One Piece, les tenemos buenas noticias. Ya que, Toei Animation reveló que el arco argumental de Egghead empezará el domingo 7 de enero del 2024.

Más contenido de One Piece en GamerFocus

Desde el 2022, Oda anunció que One Piece entraría en recta final. Sin embargo, a la historia tripulación de los sombrero de paja aún le queda camino por recorrer. Así que para estar al día o conocer los temas más relevantes los invitamos a leer algunos de nuestros artículos.

Fuente: canal oficial de One Piece en YouTube