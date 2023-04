Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio, así es el doblaje oficial para Latinoamérica

Hace tres semanas conocimos el primer tráiler oficial de Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio de la versión al español de Latinoamérica que veremos en las salas de cine de Colombia. Ahora, Sony Pictures Colombia, ha compartido en su canal oficial en YouTube un nuevo adelanto de la película ‘live action’ de Los Caballeros del Zodiaco doblada al español de Latinoamérica.

Según el sitio doblaje wiki estos son los actores de doblaje confírmanos para la versión que llegará en español a las salas de cine de Colombia de la película Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio:

Seiya de Pegaso será interpretado por Carlo Vázquez , conocido por interpretar al caballero de Pegaso en la temporada 2 de la serie ‘anime’ en CGI.

, conocido por interpretar al caballero de Pegaso en la temporada 2 de la serie ‘anime’ en CGI. Ikki o Nero de Fénix será doblado por Marcos Patiño , conocido por ser la voz del personaje en la serie clásica de Toei Animation y en otros 10 proyecto de la franquicia de Kurumada.

, conocido por ser la voz del personaje en la serie clásica de Toei Animation y en otros 10 proyecto de la franquicia de Kurumada. Sienna Kiddo (Athena) será interpretada por María Fernanda Morales, actriz de doblaje que ha trabajado en la franquicia desde la serie clásica.

¿Cuándo sale en las salas de cine en Colombia Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio?

La fecha de estreno de la película ‘live action’ Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio en las salas de cine de Colombia y otros países de Latinoamérica es el jueves 27 de abril. Así que ahora que conocemos cuándo sale las salas de cine en Colombia Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio repasemos quiénes conforman el reparto.

¿Cuál es el reparto de la película de Los Caballeros del Zodiaco?

Mackenyu, que interpretó a Enishi Yukishiro en Samurái X: El fin, será el responsable de dar vida a Seiya de Pegaso. Madison Iseman, conocida por su papel como Bethany en Jumanji: El siguiente nivel y su secuela, interpretará a Saori Kido/Sienna Kiddo. Diego Tinoco, que fue César Díaz en la serie On My Block, dará vida a Ikki/Nero de Fénix. Por último, Sean Bean —conocido por interpretar a Ned Stark (Game of Thrones)— dará vida a Mitsumasa o Alman Kiddo.

NEW promo of Mackenyu as Seiya 💥💙#saintseiya #kotzmovie pic.twitter.com/nC3Bo6k2TN — Knights of the Zodiac (2023) Updates 💫 (@kotzupdates) April 17, 2023

En este nuevo vídeo promocional de Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya – El Inicio, Mackenryu nos cuenta un poco de la historia. Adiconalmente, él ahonda en las motivaciones de su personaje en la película. Al final, revela que se ha sorprendido bastante por los valores de producción de la cinta.

Más contenidos de Saint Seiya (Los Caballeros del Zodiaco) en GamerFocus

Antes del estreno en salas de cine de México, Colombia y el resto de Latinoamérica de la película Saint Seiya: The Beginning, los invitamos a leer nuestro contenido sobre los otros medios en los que se cuenta la historia de Los Caballeros del Zodiaco.

Fuente: canal en YouTube de Sony Pictures Colombia.