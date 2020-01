¿Morbius está conectada con Spider-Man y el Universo Cinematográfico de Marvel?

Sony Pictures ha revelado el primer tráiler ‘teaser ‘de Morbius, película protagonizada por el «ex-Guasón», Jared Leto, basada en el vampiro viviente de Marvel y enemigo/a veces aliado de Spider-Man. Al ser una producción hecha en asociación con Marvel (no Marvel Studios), vuelve a generar la misma confusión que el filme que diera inicio al Universo Marvel de Sony o SMU, Venom. Cuya segunda parte está en desarrollo.

Después de toda la novela que significó la ruptura y posterior reconciliación entre Sony y Marvel Studios para realizar una tercera película en el Universo Cinematográfico de Marvel, Tom Holland continúa con el traje de Spider-Man, pero su posible aparición en las películas del Universo Marvel de Sony es todo un misterio. Entre las que se incluyen Morbius y Venom 2, que si tendrá al simbionte antagónico Carnage.

Aunque todos dábamos por hecho que Morbius estaría tan alejada de Spider-Man y el MCU como la primera película de Venom, el asunto es que el primer tráiler del vampiro viviente nos deja dos referencias a modo de huevos de pascua que son imposibles de ignorar.

Cerca del final del avance se puede ver al personaje de Leto, Dr. Michael Morbius, caminando por un callejón y a su lado un mural de Spider-Man con la palabra «murderer» o asesino grafiteada sobre el mismo. Para comenzar y solo contando con Venom como la única película de este universo alternativo, es la primera «aparición directa» en pantalla del trepa muros para el SMU.

El diseño del grafiti es claramente influenciado por la versión vista en los pósters promocionales de la primera película de Sam Raimi, pero con un estilo similar al visto en el traje tributo del juego Marvel’s Spider-Man para PlayStation 4.

Spider-Man (2002)

Marvel’s Spider-Man (2018)

Pero no solo eso, sino que teóricamente empataría a la perfección con la escena post-créditos del filme que cerró la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel, es decir Spider-Man: Far From Home. En este mismo, el villano Quentin Beck o Mysterio hizo creer al mundo que un tal Peter Parker es la identidad real de Spider-Man y lo asesinó a sangre fría. Mysterio quedó con imagen de héroe ante el mundo, mientras que Spider-Man como asesino.

No sabemos cómo continuará la historia sino hasta la siguiente película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, pero Morbius bien podría estar ubicada después de Far From Home y explicar la ausencia de un fugitivo Spider-Man. Incluso presentar algo del viral J. Jonah Jameson (J.K. Simmons). Eso si es que están conectados ambos universos, claro. Que podría ser así en un muy probable giro del destino debido a otra señal más fuerte en forma de villano.

Jugando a su vez como «escena post-créditos» del ‘teaser’, un desconocido personaje interpretado por Michael Keaton se cruza brevemente con el ya vampiresco Morbius. No podemos asegurar que se trate del mismo rol, pero Keaton por supuesto interpretó a Adrian Toomes o Vulture en Spider-Man: Homecoming, villano que terminó en la cárcel y con un sentimiento no del todo antagónico contra Parker, pero si sediento de venganza.

¡Pero ese es el Universo Cinematográfico de Marvel!

Y es por eso mismo que resulta tan fácil conectarlo con el Universo Marvel de Sony, aunque hasta el momento ni Marvel Studios ni Sony hayan confirmado un crossover arácnido, con Tom Holland como la pieza clave central y con los problemas legales ya solucionados. Mientras que Morbius podría ser un puente, el camino de Spider-Man hacia Venom 2 sería más prometedor. Después de todo una alianza entre el lanzarredes y el antihéroe simbionte contra Carnage tiene todo el sentido.

Tal vez el personaje de Keaton si sea Vulture pero solo se quede ahí sin mayores repercusiones, y que lo único que veamos de Spider-Man en Morbius sea ese mural. Pero tampoco podemos negar que las posibilidades son interesantes y que depende de Sony y Marvel Studios llegar a un acuerdo justo para ambas partes, lejos de los contratos, donde las propiedades de Marvel puedan colaborar entre si sin miedos a rupturas abruptas como estuvo a punto de ocurrir hace unos meses.

«El mundo es un lugar más grande de lo que cree, señor Morbius. Déjeme presentarle la iniciativa los Seis Siniestros.»

No tenemos por el momento una postura oficial dictada por Sony o Disney, pero incluso esto pudo ser parte del nuevo acuerdo al que llegaron para que Marvel Studios pueda producir la tercera película protagonizada por Tom Holland en el MCU, sin dejar la historia de Peter Parker en un precipicio argumental inmenso durante la Fase 4 que se abre con la precuela Black Widow.

Por el momento y si aún tienes dudas sobre cómo funciona el tormentoso acuerdo entre Sony y Marvel Studios por los personajes que circundan la telaraña de Spider-Man, acá te ayudamos con eso.