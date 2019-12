Las películas más decepcionantes de 2019

Siempre que nos sentamos a ver una película, lo hacemos con la ilusión de que vamos a pasar un buen rato. Sin embargo, ese no siempre es el caso.

A pesar de haber sido un gran año para el mundo del cine, lleno de obras excelentes, 2019 también estuvo repleto de decepciones cinematográficas. Estas fueron algunas de ellas.

Máquinas Mortales

Un concepto excelente —enormes ciudades-máquinas a medio camino entre el steampunk y el dieselpunk— terminó siendo una de las películas más aburridas del año. El espectáculo visual que ofrece no es suficiente para mantenernos interesados en una trama de venganza genérica.

Hugo Weaving hace lo que puede para dotar al villano principal de personalidad, pero su talento está sólo en un mar de malas actuaciones y diálogos. ¿Quién hubiera pensado que una guerra de ciudades convertidas en tanques gigantescos podría ser tan tediosa?

Hellboy

Aunque resultó triste que Guillermo del Toro no pudiera terminar su trilogía de Hellboy, este ‘reinicio’ no lucía nada mal. David Harbour, todavía gozando del amor de millones de fanáticos gracias a su rol en Stranger Things, era su protagonista y Milla Jovovich era la villana. Su director era Neil Marshall, que —además de filmes como Perros Soldados y El Descenso— tiene en su filmografía algunos de los mejores episodios de Game of Thrones. ¿Qué podía salir mal?

Todo salió mal. La trama es aburrida y repetitiva. La violencia es tan exagerada que termina saturando a la audiencia y las bromas carecen de gracia o son ofensivas. Por si fuera poco, fue ampliamente comparada con los filmes de Del Toro, ante los cuales resulta muy inferior.

Brightburn: Hijo de la Oscuridad

¿Una deconstrucción terrorífica del género de superhéroes supervisada por el director de Guardianes de la Galaxia? ¡Eso suena genial!

Sin embargo, no lo fue. A pesar del potencial de una historia de origen de ‘Superman malvado’, este se pierde en escenas dignas de un mal filme ‘slasher’ de bajo presupuesto. Las metáforas sociales quedan en segundo plano y los personajes no son más que arquetipos aburridos. Si quieren ver lo aterrador que puede ser un Superman sociópata, mejor vean The Boys.

Dark Phoenix

Una película tan mala que olvidamos que existía. No se preocupen, Disney y 20th Century Fox también quieren olvidar que ocurrió.

El esperado ‘cierre’ de la saga cinematográfica de los Hombres X es aun peor que otros bodrios como X-Men: Apocalipsis y X-Men 3. Dark Phoenix es un desastre incoherente en el que ni las motivaciones de los personajes se mantienen consistentes. La mayoría de sus actores, incluso los más talentosos, parecen aburridos con sus papeles y no ponen el más mínimo esfuerzo en resultar creíbles. No hay risas ni emoción, solo bostezos.

El Rey León

El ‘remake’ del clásico animado de 1994 puede haberse convertido en uno de los filmes más taquilleros de todos los tiempos, pero no tiene alma.

Aunque los gráficos fotorrealistas con los que se recreó la sabana africana y los animales protagonistas son increíbles, no era necesario usarlos para revivir esta historia. El Rey León perdió el colorido, la personalidad y la emoción que tuvo hace casi 25 años. Estos personajes generados por computador no expresan emociones, la historia se cuenta de forma acelerada y la mayoría de canciones pierden toda su fuerza. Es mejor ver la película original.

Guasón

Es posible que incluir esta película en este listado resulte algo controversial. Después de todo, es considerada uno de los grandes éxitos del año y está nominada a muchos premios. Pero la verdad es que, para toda la expectativa que generó, Guasón es un filme bastante mediocre.

La actuación de Joaquin Phoenix y la ambientación son increíbles, pero Guasón no tiene nada interesante que decir. Se queda en ideas a medias sobre la sociedad que se contradicen entre sí. Además, los elementos que toma de los cómics de Batman se sienten forzados e innecesarios.

Rambo: la última misión

La peor película del año y un final indigno para un personaje cinematográfico tan icónico. Aunque sus últimos 20 minutos presentan una escena de acción bastante decente, el resto del filme es insufrible y aburrido. Nos cuenta una trama copiada de Taken, pero presentando una visión tan racista y ofensiva de México que parece escrita por Donald Trump.

Proyecto Géminis

Will Smith, uno de los actores más queridos del mundo, enfrentándose a una versión más joven de sí mismo. Eso suena a algo que querríamos ver, sobre todo si agregan que fue filmada en Cartagena y que el director es Ang Lee, uno de los más interesantes cineastas modernos.

Pero Proyecto Géminis no es más que una película de acción genérica, melodramática y sin nada nuevo que aportar. Uno de esos filmes que olvidamos tan pronto abandonamos el cine.

Zombieland: Tiro de Gracia

¿Esperamos 10 años para esto? La secuela de Zombieland no es realmente un filme ‘malo’, pero tras tan espera tan larga es triste ver que no se molestaron en crear un guión que demostrara algo de desarrollo en los personajes o que se adaptara a esta nueva época.

Zombieland: Tiro de Gracia se limita a repetir las mismas bromas de la década pasada y a contar ‘chistes’ basados en estereotipos anticuados. Las actuaciones siguen siendo excelentes y los personajes tienen mucha química entre sí, pero resulta decepcionante tomando en cuenta lo mucho que nos gustó la original.

El Aro: Capítulo Final

Han pasado muchos años desde el ‘boom’ del terror asiático, el cual terminó consumido por los ‘remakes’ e ideas repetitivas. Creímos que El Aro: Capítulo Final podría marcar el regreso de este género gracias a que el director de El Aro original, Hideo Nakata, volvía a estar al mando.

Nos equivocamos. Este es un filme aburrido e incoherente, lleno de elementos trabajados a medias, ‘sustos’ ya vistos y que no hace nada para aclarar la mitología de Sadako.

Star Wars: El Ascenso de Skywalker

El caso del final de la ‘ Saga de Skywalker’ es tan doloroso como frustrante. La trilogía iba por un muy buen rumbo. Nos había presentado grandiosos personajes y subvirtió las ideas clásicas de Star Wars para llevar esta aventura por un camino nuevo. Pero todo se vino abajo.

El regreso del Emperador Palpatine era un elemento innecesario que arruinó todo lo que significaron El Despertar de la Fuerza y Los Últimos Jedi a nivel temático. Complica la continuidad, arruina el trasfondo de varios personajes y causa más risas incómodas que emoción. Va a ser difícil sacar el universo de Star Wars del hueco en el que esta película lo dejó.

Varias películas prometedoras nos esperan en 2020. Esperemos que no sean tan decepcionantes como estas. ¡No olviden compartir sus opiniones en los comentarios!