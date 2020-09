No escatimemos palabras: 2020 no ha sido un buen año para el Universo Cinematográfico de Marvel. La producción de varias cintas se ha visto entorpecida por la pandemia del COVID-19 y Black Widow, cinta originalmente programada para estrenarse el 30 de abril en Colombia, ha visto su fecha de lanzamiento aplazada de forma indefinida. Si bien las cintas de este universo no retornarán hasta que se solucione la situación sanitaria mundial, eso no quiere decir que Marvel Studios no esté trabajando en las próximas entregas de esta querida franquicia.

Sin previo aviso, Marvel Studios ha compartido el primer adelanto de una de las muchas series que debutarán exclusivamente en Disney+: WandaVision. Anunciada dentro del marco de San Diego Comic-Con 2019, esta miniserie tendrá como protagonistas a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany) mientras disfrutan de una vida tranquila en los suburbios. Se ambientará después de los eventos de Avengers: Endgame.

¿Qué revela el último tráiler de WandaVision?

El atuendo clásico de Visión en los cómics

Aunque todavía hay muchos datos que se desconocen sobre esta miniserie, el nuevo adelanto apunta a que se ambientará en un mundo creado por Wanda para lidiar con la muerte de Visión en Avengers: Endgame. No menos importante, el tráiler reitera que la serie adoptará un estilo reminiscente a una telecomedia de los cuarenta. También muestra por primera vez a Teyonah Parris como Monica Rambeau —hija de Maria Rambeau (Lashana Lynch), compañera de Carol Danvers (Brie Larson) en la Fuerza Aérea— y algunos guiños a los cómics clásicos.

Cabe recordar que WandaVision se conectará directamente con Doctor Strange in the Multiverse of Madness. De esta forma, Elizabeth Olsen coprotagonizará la película junto con Benedict Cumberbatch (Doctor Strange). ¿Acaso WandaVision será un preludio de esta cinta?

WandaVision está programada para estrenarse en algún momento de 2021.

Fuente: Marvel Latinoamérica Oficial