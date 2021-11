Más novedades se suman a la lista de actualizaciones recientes en la franquicia de Age of Empires. La más reciente de ellas tiene que ver con la llegada de México como civilización jugable a Age of Empires III: Definitive Edition.

Con la llegada de Age of Empires IV y actualizaciones en Age of Empires II, la tercera edición no se iba a quedar atrás. Es por esto que un nuevo contenido descargable anunciando la primera civilización netamente latinoamericana (mestiza y sin llegar a ella a través de una revolución) se ha compartido recientemente.

Lo primero que se puede apreciar de la expansión es la metrópoli de Ciudad de México, donde se pueden apreciar las banderas que ondearán en el juego y el Templo Mayor (también presente en la Tenochtitlán de los Aztecas).

Se sabe que el contenido del contenido «Mexico Civilization» estará disponible a partir del primero de diciembre de 2021, aunque ya se puede precomprar en paquete junto a la civilización estadounidense.

¿Cómo funciona México en Age of Empires III: Definitive Edition?

México adoptará el mismo sistema que emplea Estados Unidos para avanzar de edad. Así, el jugador deberá elegir un estado federal (Tabasco, Coahuila, Michoacán, etc.) que otorgará cartas específicas que serán muy útiles en la baraja.

No obstante, esta civilización tendrá como capacidad única la de poder entrar en revolución en cualquier edad (iniciando en Edad del Comercio) y podrá volver a su estado normal en cualquier momento conservando los efectos de cartas jugadas durante la revolución. Esto la vuelve muy versátil y abierta a distintas estrategias.

Otros elementos únicos de México

Por otro lado, México cuenta con un par de edificios únicos. Uno de ellos es la Hacienda, que puede generar alimento, monedas o ganado con el paso del tiempo. El otro es la Catedral, una iglesia con tecnologías gratis que se aprovechan en momentos específicos de la partida (como recibir experiencia por cada unidad perdida hasta el momento).

También se tendrá acceso al General, una unidad que inspira a las demás tropas. Por su parte, el Soldado es una poderosa unidad de infantería pesada que combate con mosquete pero usa granadas cuando asedia edificios. Además, se cuenta con el Salteador (guerrillero capaz de usar sigilo) y los Insurgentes, tropas baratas cuerpo a cuerpo rápidas que se entrenan en poco tiempo.

Finalmente, se tiene acceso al Chinaco, caballería cuerpo a cuerpo que golpea más lejos gracias a su lanza. La civilización tiene acceso a una nueva lista de forajidos contratados en la taberna, entre los que están los Cuatreros, los Bandidos y los Desperados.

