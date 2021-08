Darksiders III ya tiene fecha de lanzamiento para Nintendo Switch

Lanzado el 28 de noviembre de 2018, Darksiders III representó el regreso de la franquicia de acción después de 6 años sin un nuevo juego. Aunque recibió criticas mixtas tras su lanzamiento, la tercera entrega fue un éxito comercial. Esto no solo contribuyó a que el título recibiera apoyo en la forma de múltiples actualizaciones y DLC, sino que reiteró que había un interés en la serie. Esto conllevó al desarrollo y lanzamiento de Darksiders Genesis.

Sin embargo, Darksiders III estuvo ausente en la última consola de Nintendo. Por fortuna, tal no será el caso dentro de poco. A través de un comunicado, THQ Nordic ha informado que Darksiders III llegará a Nintendo Switch en formato físico y digital después de 3 años de espera. Ahora, cabe señalar que el juego había sido filtrado por la tienda Videoigr.net en julio.

¿Cuándo será el lanzamiento de Darksiders III para Switch?

La fecha de lanzamiento de Darksiders III para Switch será el 30 de septiembre.

¿Qué contenidos tendrá la versión para Nintendo Switch de Darksiders III?

Además de los contenidos del juego base, la versión para Switch de Darksiders III llegará con los DLC Keepers of the Void y The Crucible. En otras palabras, será la experiencia completa.

¿De qué trata?

La tercera entrega de Darksiders pone a los jugadores en los zapatos de Furia. La historia se desarrolla paralelamente a los eventos de las anteriores dos entregas. En su cruzada, la Jinete del Apocalipsis debe buscar y eliminar a los Siete Pecados Capitales. Mientras explora un mundo en ruinas y enfrenta a demonios, la protagonista descubre un complot que la hará cuestionar todo en lo que cree. Los jugadores pueden escoger si utilizar el sistema de combate original, reminiscente al de Dark Souls, o uno más parecido al de los anteriores dos juegos.

Darksiders III está disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC. De hecho, los usuarios de Xbox Live Gold y Game Pass Ultimate pueden descargarlo gratuitamente en agosto.

Fuente: página oficial de THQ Nordic