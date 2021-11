Far Cry 6 (DLC) Vaas: Demencia – Impresiones

Los villanos de la franquicia Far Cry suelen ser las estrellas de estos títulos. Suelen tener diseños interesantes, personalidades grandilocuentes, los mejores diálogos y no en vano ocupan la portada de los juegos. Resulta casi extraño que se hayan demorado tanto en permitirnos controlarlos en sus propias ‘aventuras’. Pero por fin llegó la hora gracias al pase de temporada de Far Cry 6, cuyo DLC Vaas: Demencia nos pone en la piel del villano de Far Cry 3.

Eso sí, no esperen una experiencia tradicional de la saga. Este DLC ofrece sistemas que casi se pueden describir como ‘experimentales’ en el contexto de la serie. Ya habíamos visto cosas similares en Prey: Mooncrash. No obstante, en combinación con la locura de Vaas Montenegro y el escenario de pesadilla, esta expansión tiene una personalidad muy llamativa.

Como seguramente asumieron por la comparación con el DLC de Prey, Vaas: Demencia es un juego orientado a partidas únicas o ‘run based’. Esto significa que la muerte es permanente y causa la pérdida de nuestro progreso, obligándonos a repetir todo desde el comienzo cada vez que juguemos. Algunos han descrito a este DLC como un ‘roguelike’. Aunque no es exactamente uno de esos, sí tiene muchos elementos de este género.

¿Cómo se juega Vaas: Demencia, el DLC de Far Cry 6?

Tras ser apuñalado por Jason en los eventos de Far Cry 3, Vaas se encuentra atrapado dentro de su propia mente, atormentado por sus fantasías y miedos. Su hermana Citra le revela que debe encontrar las tres piezas del cuchillo Dragón de Plata para salir de allí. Para lograrlo, Vaas debe explorar el mundo creado por su psique fragmentada y enfrentar los errores de su pasado.

Tenemos libertad para recorrer un pequeño mapa inspirado en las Islas Rook. Además de los tres puntos clave donde están las partes del cuchillo, hay pruebas en las que hay que sobrevivir a oleadas de enemigos para desbloquear armas, zonas seguras y vidas extra. También hay un par de escenarios llamados ‘cagadas mentales’, que exploran más a fondo el pasado de Vaas.

El dinero que ganamos a medida que exploramos y acabamos enemigos sirve para comprar mejoras permanentes —más salud, habilidades y conservar más dinero tras morir— y armas. Entre más juguemos, más poderoso será Vaas y más posibilidades tendremos de llegar al final.

Además de un final secreto que revela el verdadero destino de este villano, podemos cumplir objetivos para desbloquear equipo y cosméticos que Dani puede usar en el juego principal.

La definición de la locura

Lo primero que llama la atención de este DLC de Far Cry 6 es lo increíble que luce. No nos referimos a la calidad de los gráficos, sino a la bizarra belleza de sus escenarios. Vaas: Demencia no ocurre en el ‘mundo real’, por lo que no es raro encontrar estructuras imposibles, combinaciones de tecnología con naturaleza y hasta tiburones gigantes cruzando el cielo. A pesar de su reducido tamaño, es un mapa con un estilo bastante variado. Visitamos barcos suspendidos sobre lagos de lava y selvas en las que brazos sin vida crecen de la tierra. Explorar este lugar es una gran experiencia no solo por las armas, objetos y secretos que podemos encontrar, sino por los paisajes imposibles que podemos ver. Gracias por el modo foto, Ubisoft.

A pesar de los elementos ‘roguelike’ que tiene, el mapa no cambia entre partidas y sus puntos clave siempre están en el mismo lugar. Lo mismo aplica a la mayoría de cofres y enemigos. Lo que cambia son las recompensas que podemos conseguir y los poderes temporales que encontramos, que pueden cambiar nuestro estilo de juego. Una partida completa y exitosa —en la que conseguimos algo de poder para Vaas, encontramos las tres partes del cuchillo y superamos las oleadas finales— puede tomar alrededor de una hora. Explorar completamente el mapa, visitando todas las localizaciones, puede superar las cuatro horas. En todo caso, es poco probable que podamos terminar la historia en nuestro primer intento.

Aunque la jugabilidad sigue siendo divertida y el mapa es muy vistoso, eventualmente podríamos cansarnos de tanta repetición. Después de todo, estamos haciendo exactamente lo mismo, una y otra vez, esperando obtener un resultado diferente. Los fanáticos de Far Cry 3 entenderán de inmediato por qué este sistema de juego encaja a la perfección en la temática del personaje y respetamos mucho que los desarrolladores se hayan arriesgado con esta modalidad, incluso si están arriesgando la diversión a largo plazo.

Una vez completamos la historia y visitamos todas las locaciones, no hay ninguna razón narrativa para regresar. El final secreto es interesante, pero no importante. Se puede ver en YouTube. La única motivación que tenemos para seguir jugando es conseguir todo el equipo y cosméticos desbloqueables, pero esto no será atractivo para los no completistas. Las dificultades altas sí añaden unos pocos elementos nuevos, pero convierten a los enemigos en ‘esponjas de balas’ y hacen que la experiencia sea más frustrante que retadora.

La relación prohibida de Vaas y Citra

Todo en Vaas: Demencia, el DLC de Far Cry 6, gira alrededor de la relación entre este villano y su hermana Citra. En nuestro análisis ‘A Fondo’ de Far Cry 3 (Parte 1 – Parte 2), hablamos sobre la transformación de Jason bajo la guía de esta manipuladora mujer. En ese juego, eso era un tema relativamente sutil. Sin embargo, aquí toma un lugar central. Jason es un ‘jefe’ que enfrentamos múltiples veces. Este niño rico “reemplazó” a Vaas a ojos de su hermana y es la principal razón de su desprecio. Esta es una historia sobre la masculinidad tóxica y la forma en que Citra manipuló con su sexualidad el deseo de ambos hombres de ser “machos alfa” para lograr sus propósitos. Fue así cómo se convirtieron en monstruos.

Aunque estos temas son detallados mediante recuerdos de la infancia de Vaas, Citra y momentos claves de su relación incestuosa, no profundiza tanto como quisiéramos. La adicción de Vaas a las drogas y su trabajo para Hoyt son relegados a un segundo plano. No sentimos que llegamos a conocer tanto a este personaje como este DLC nos había prometido.

Vaas: Demencia es un DLC visualmente impactante e inicialmente divertido que los fanáticos del personaje y quienes quieran más de Far Cry 6 no se pueden perder. Escuchar de nuevo a Michael Mando en este papel es todo un gusto. Sin embargo, su corta duración y sistema de juego basado en la repetición harán que muchos se aburran pronto de él. Aunque conocimos detalles interesantes sobre el pasado de Vaas, pudieron haber mostrado mucho más de su trasfondo. El doblaje al español también es bueno, pero no tiene la misma personalidad.

