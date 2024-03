Fortnite: filtración revela skins de Medusa y Cerbero, posible colaboración con Persona

Como ya sabemos, la próxima temporada del ‘battle royale’ de Epic Games estará inspirada en la mitología griega. Eso significa que tendremos dioses y monstruos rondando el mapa. Ya sabemos gracias a los adelantos oficiales que habrán atuendos de los dioses griegos Zeus y Hades o Ares, pero gracias a filtradores también vimos las skins de Medusa, Cerbero y nos enteramos de detalles muy interesantes que podrían hacerse realidad en Fortnite Capítulo 5 Temporada 2.

Primero veamos las supuestas ‘skins’.

Estas imágenes nos llegan de parte del informante FortnitePV2. De acuerdo a la filtración, Medusa, Hades, Cerbero y Zeus no solo serán ‘skins’ de Fortnite Capítulo 5 Temporada 2 —presumiblemente todos estarán en el pase de batalla— sino jefes que debemos derrotar para quedarnos con sus armas míticas como el rayo de Zeus o la cadena de Hades. Cada jefe tendría tres fases de combate.

Otros detalles interesantes de la filtración son:

Otras armas míticas serían el tridente de Poseidón, el rifle de Hades y la escopeta de Cerbero.

Podríamos encontrar Alas de ícaro como objeto en cofres. Podríamos usarlas para volar por tiempo limitado y luego esperar su enfriamiento para volverlas a usar.

como objeto en cofres. Podríamos usarlas para volar por tiempo limitado y luego esperar su enfriamiento para volverlas a usar. La skin de Kratos, de God of War, regresaría a la tienda.

El Monte Olimpo sería un nuevo punto de interés.

sería un nuevo punto de interés. La manzana dorada de Ellis sería un objeto consumible que aumentaría la velocidad de movimiento.

Pero lo más interesante de la filtración es que supuestamente Avatar: The Last Airbender no sería el único crossover que se acerca. Según él, habrá una colaboración de Persona 3 con Fortnite en la temporada 2 del Capítulo 5.

La temporada 2 de Fortnite Capítulo 5 comenzará el viernes 8 de marzo de 2024. Tras la actualización nos daremos cuenta si todas estas filtraciones son reales o no.

Más contenido de la franquicia Persona en GamerFocus