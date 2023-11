La primera mitad de noviembre cerró con PlayStation 5 superando en ventas a Nintendo Switch. Esto con un total de 107.953 PlayStation vendidas contra las 79.147 unidades de Switch vendidas en Japón. Esta subida en las ventas de la PlayStation 5 coincidieron con el lanzamiento de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. El juego de Sega, logro la posición 2 y 3 del top de los 10 juegos más vendidos de la semana en Japón. El total de unidades de Like a Dragon Gaiden vendidas en PS4 y PS5 fue de 123.453 unidades vendidas. mientras tanto, Super Mario Bros. Wonder de Nintendo acumuló 975.276 juegos vendidos en Japón desde su lanzamiento, logrando vender 65,017 juegos en el país del sol naciente.

Sega quiere emular el exito de Sonic en otros medios con otras de sus propiedades intelectuales más populares

Sega podría hacer una adaptación al cine o la televisión de las franquicias Persona o Like a Dragon (Yakuza).

Este exitoso inicio de mes para Sega en el mundo de los videojuegos, llega junto a la presentación de un nuevo adelanto de la serie del erizo azul en Netflix. Para nadie es un secreto que, Sega ha experimentado un claro crecimiento en las producciones audiovisuales de Sonic desde el estreno de la primera película en el 2020. Gracias al éxito de Sonic, Sega esta pensando en adaptar otras de sus franquicia al cine y la televisión. ¿Pero qué franquicias de Sega podrán dar el salto al cine o la televisón?

La respuesta nos la da Shuji Utsumi, director de operaciones de Sega. Utsumi, durante una entrevista para el canal CNBC, habló de las ganancias que han dejado los dos largometrajes de Sonic y cómo han expandido la franquicia a otros medios como Roblox o colaboraciones con Lego.

Sonic vive una nueva juventud

Shuji Utsumi, director de operaciones de Sega.

En la entrevista, Utsumi declara que Persona —’spin-off’ de Shin Megami Tensei— y Like a Dragon —la serie de juegos antes conocida como Yakuza— son las dos franquicias más fuertes de Sega, a parte de Sonic. Sin asegurar, si se veriamos a Persona o Like a Dragon adaptados al cine o a la televisión de la misma manera que Sonic, Utsumi solo afirmó que «estas licencias puede que las veamos en otros lugares y no solo en videojuegos«.

La adaptación al cine de Like a Dragon fue estrenada en las salas de cine de Japón en el 2007.

En Japón, Like a Dragon tuvo una adaptación al cine dirigida por Takeshi Miike (Audition). Así que no es descabellado pensar que Sega piense en Like a Dragon como una de las franquicias que podría llevar al cine.

El éxito no es para los empleados

Sega enfrenta demanda por amenzas de despidos a sus empleados.

En total contraste con la éxitosa situación descrita por el ejecutivo de Sega se encuentran, los empleados de la compañia japonesa describen el comportamiento de la empresa para con ellos «descorazonador». Esto debido a Sega ha sido acusada de amenazar a algunos de sus trabajadores sindicalizados con despidos. Esto ha llevado a la compañia japonesa en Estados Unidos a enfrentar una demanda por prácticas laborales injustas presentada antes la Communications Workers of America (CWA)

We’re disappointed that Sega management has not yet ceased their union busting, even after we’ve won our union election back in July. (1/3) pic.twitter.com/JIGlD9GHjM — AEGIS-CWA 💙 #UnionizeSEGA (@takesAEGIS) November 16, 2023 Allied Employees Guild Improving Sega (AEGIS-CWA) es el nombre del sindicato de empleados de Sega formada el pasado mes de julio (2023).

Las demandas del sindicado de trabajadores de Sega (AEGIS-CWA), por las amenazas de despidos a sus empleados, pasarán a manos de la Junta Nacional de Relaciones Laborales para su revisión. Sin embargo, como todo en la burocracia, la lenta respuesta de los entes de control llegará despues de la «mano dura» de la compañia que espera cocechar más exitos con las franquicias que sus empleados han ayudado a ser lo que son el día de hoy.

