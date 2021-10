Attack on Titan (Shingeki no Kyojin): el episodio 76 ya tiene fecha de estreno

El episodio 76 de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) titulado «Danzai», o «Sentencia» en español, será estrenado en el canal NHK de Japón el domingo 9 de enero de 2022. En Colombia, México, Perú y otros países de Latinoamérica el estreno del episodio 76 será el lunes 10 de enero del 2022.

La parte 2 de la temporada final de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) estará a cargo del mismo equipo de producción de la temporada que terminó en marzo del 2021. Adicionalmente, Pony Canyon lanzará seis especiales de televisión de Attack on Titan. Estos seis especiales para televisión de Shingeki no Kyojin, los cuales desconocemos si se podrán ver en Colombia, México o Latinoamérica por medio de Crunchyroll o Funimation resumirán los 75 episodios del ‘anime’ desde el punto de vista de diferentes personajes de la historia del ‘manga’ de Hajime Isayama y su emisión empezará el domingo 24 de octubre en el canal NHK de Japón .