El año pasado conocimos la fecha de estreno de One Piece Film Red, la película número 15 del ‘anime’ que adapta la obra de Eiichiro Oda. Ahora, la cuenta oficial del ‘anime’ One Piece ha compartido un nuevo adelanto de One Piece Film Red. Este tráiler nos revela nuevos detalles de cuál será la historia de Film Red, la película número 15 de One Piece. Adicionalmente, el segundo adelanto de One Piece Film Red nos permite ver animados los nuevos atuendos de los miembros de la tripulación de los sombrero de paja.

Este adelanto de One Piece Film Red, el cual compartió Toei animation con subtítulos en español, nos revela quien es Uta y cuál es la conexión de ella con Akagami no Shanks.

¿Cuál es la historia de Film Red, la película 15 de One Piece?

¿Este será el movimiento del pelirrojo al que oda se refería?

Por ahora se desconocen detalles puntuales de la historia de la película 15 de One Piece. Sin embargo, el nuevo tráiler de One Piece Film Red nos revela la importante conexión que tendrá la historia con Akagami no Shanks y Uta.

¿Qué personajes estarán presentes en Film Red, la película número 15 de One Piece?

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Por el momento, Toei Animation ha revelado los atuendos que tendrán los miembros de la tripulación de los sombrero de paja. Sin embargo, el estudio de animación encargado de One Piece Film Red ha revelado que además de Shanks también tendremos a un misterioso personaje nuevo acompañando a Luffy y su tripulación en la película.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

El segundo tráiler (2) de Film Red, la película número 15 de One Piece, ha revelado a otros personajes que aparecerán en la cinta que llegará a los cines de Japón el sábado 6 de agosto. Estos personajes, del ‘manga’ de Eiichiro Oda, que aparecerán en One Piece Film Red son Bartolomeo, Trafalgar Law, Bepo, Belmepo, Akainu y Cody.

¿Quién es Uta, la misteriosa chica que aparecerá en One Piece Film Red?

Según el nuevo tráiler de One Piece Film Red, Uta es la hija de Akagami no Shanks. Adicionalmente, Uta es presentada como la «diva» número uno del mundo de One Piece. Sin embargo, se desconoce cómo se desarrollará el conflicto que involucrará a los sombrero de paja.

¿Quiénes están detrás de la producción?

Gorō Taniguchi —mejor conocido por ser el director de la franquicia Code Geass— será el director de la película. Tsutomu Kuroiwa —que también fue guionista de One Piece Film Gold y GANTZ:O— será responsable del guion. El segundo tráiler de One Piece Film Red ha listado a Eiichiro Oda como el productor ejecutivo de la película número 15 de One Piece.

¿Cuándo sale One Piece Film Red en Colombia y Latinoamérica?

Aunque por el momento se desconoce cuándo sale en Colombia y otros países de Latinoamérica Film Red, la película 15 de One Piece, cabe recordar que las últimas dos cintas —One Piece Film Gold y Stampede, respectivamente— se estrenaron en Colombia a mediados de noviembre del 2021. Los dos adelantos de Film Red, la película número 15 de One Piece, dejan claro que la fecha de estreno de la película puede variar según la región. Adicionalmente, los subtítulos en español han sido incluidos por Toei Animation en ambos tráileres de One Piece Film Red. Así que no es descabellado pensar que veremos Film Red, la película de One Piece que introducirá a Uta la hija de Akagami no Shanks, en los cines de Colombia y otros países de Latinoamérica.

Índice de contenidos de One Piece en GamerFocus

Fuente: canal oficial en YouTube de One Piece