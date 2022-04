A principios de semana, conocimos que Tengen Uzui será el primer personaje DLC en llegar al juego Demon Slayer: The Hinokami Chronicles. Aniplex ha revelado, durante el evento Kimetsu no Utage: Yūkaku-hen, un nuevo tráiler del ‘anime’ de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba). Este nos muestra un pequeño vistazo al arco argumental llamado La aldea del herrero. Este es el noveno arco argumental del ‘manga’ Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer), el cual será adaptado en la tercera temporada (3) del ‘anime’ basado en la obra de Koyoharu Gotōge.

En nuevo tráiler no revela cuándo sale la tercera temporada (3) de Kimetsu no Yaiba.

¿Qué arcos argumentales del ‘manga’ adaptará la tercera temporada (3) de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer)?

Como la imagen promocional sugiere, la tercera temporada (3) de Demon Slayer o Kimetsu no Yaiba se enfoca en Muichiro Tokito (Kengo Kawanishi) y Mitsuri Kanroji (Kana Hanazawa), los pilares de la niebla y el amor respectivamente.

La temporada 3 de Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) adaptará el noveno arco del ‘manga’ de Koyoharu Gotōge llamado La aldea del herrero, el cual comprende los eventos de los capítulos 98 y 127 del ‘manga’.

¿Cuándo sale la temporada 3 de Kimetsu no Yaiba?

Esperamos conocer antes de terminar el 2022, la fecha de estreno de la tercera temporada (3) del ‘anime’ Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer).

¿Dónde se podrá ver la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer)?

Para los que se preguntan dónde ver la segunda (2) temporada de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer), les tenemos buenas noticias.

En Colombia, México y otros países de la región Latinoamericana se puede ver la segunda temporada (2) de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) por Crunchyroll. Adicionalmente, gracias a la unión entre FUNimation y Crunchyroll, el ‘anime’ basado en el ‘manga’ de Koyoharu Gotōge se puede ver con doblaje para nuestra región. Sin embargo, en Netflix solo se puede encontrar la primera temporada de este ‘anime’.

Fuente: canal oficial de Aniplex en YouTube